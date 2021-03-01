أبوظبي وغنتوت.. سباق إلى نهائي كأس البولو



دبي (الاتحاد)

تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو مباراتي الدور قبل النهائي من كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق الامارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، تعقبها مواجهة قوية تجمع بين غنتوت بقيادة ناصر الشامسي والحبتور بقيادة محمد الحبتور، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية الجمعة المقبل.

وتعد كل مباراة منهما بمثابة نهائي مبكر للبطولة التي شهدت نجاحات غير مسبوقة، رغم الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي والتزام الفرق المشاركة.

وتسعى فرق أبوظبي وغنتوت إلى الفوز والتأهل للمباراة النهائية، بعدما شهد الدور الأول سيطرة لكلاهما وتصدر كل فريق مجموعته، كما حصل اللاعبون على راحة طويلة وأيضاً الخيول وهو ما يؤكد جاهزيتهما للمربع، فيما واجه الإمارات والحبتور ظروفاً صعبة وتأهل كلا الفريقين للدور نصف النهائي في الأمتار الأخيرة.

ويدخل فريق أبوظبي المواجهة بمعدل هانديكاب 18 جول، ويضم فارس اليبهوني وباتيستا بيجوري 4 جول، وجونزالو دلتور 6 جول، الفريدو كابيللا 8 جول، فيما يقود الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بمعدل هانديكاب 17 جول، ويضم الفريق أيضاً لوكاس مونتيفيرد 4 جول، وتوماس بانيللو 6 جول، وجوليرمو 7 جول.

وتتحول البطولة إلى المواجهة الأصعب بين غنتوت والحبتور صاحب الأرض، ويعتمد غنتوت الذي يدخل المباراة بمعدل هانديكاب 18 جول، على كل من ناصر الشامسي 1 جول وكاسر كريسبو 4 جول، وبابلو لورينت 6 جول، وماركوس ارايا 7 جول، ويمثل فريق الحبتور (18 جول) كل من محمد الحبتور وفليكس اسبن 3 جول، وجان جاريتش 6 جول، فاكونو سولا 9 جول.