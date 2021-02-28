دورة لدبلوم المدربين المحترفين

دبي (الاتحاد)

كلف اتحاد كرة القدم عبدالله حسن مدير التدريب بالاتحاد عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي، بالإشراف على الدورة التدريبية لدبلوم المدربين المحترفين بالاتحاد الأردني، وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين الاتحادين.

ويُشرف عبدالله حسن على محاضرات المرحلة الثالثة لدبلوم المحترفين التي تستمر حتى 11 مارس، وتشمل عملية تقييم من الاتحاد الآسيوي، أما المرحلة الرابعة التي تقام من 13 مارس إلى 2 يوليو، تتضمن مشاركة الدارسين في فترات معايشة مع الأندية لمدة أسبوع، وأخرى مع أندية تُشارك في أبطال آسيا.