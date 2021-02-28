تعادل تشيلسي واليونايتد يدعم فرص «السيتي» في «البريميرليج»

لندن (د ب أ)

حرم تشيلسي ضيفه مانشستر يونايتد، من مواصلة الضغط على مانشستر سيتي، في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتعادل معه سلبيا اليوم «الأحد» في «المرحلة الـ26» من المسابقة.

وقلب أرسنال تأخره بهدف مبكر إلى فوز كبير 3-1 على مضيفه ليستر سيتي في نفس المرحلة التي شهدت أيضاً فوز توتنهام على بيرنلي 4- صفر، وتعادل كريستال بالاس مع فولهام سلبياً.

على استاد «ستامفورد بريدج» في العاصمة لندن، خيم التعادل السلبي على مباراة القمة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد لتصب هذه النتيجة في مصلحة مانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة، كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 50 نقطة، لينفرد بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام ليستر سيتي، ولكن بفارق 12 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر، والذي استفاد كثيراً من هذا التعادل، حيث تقدم خطوة جديدة على طريق استعادة اللقب.

واستعاد أرسنال نغمة الانتصارات في مواجهاته مع ليستر بالدوري الإنجليزي، وحقق الفوز الأول له على ليستر في المسابقة منذ أكتوبر 2018.

ورفع أرسنال رصيده إلى 37 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع، وتجمد رصيد ليستر عند 49 نقطة في المركز الثالث، بعدما مني بالهزيمة الأولى له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وثأر أرسنال لهزيمته صفر-1 على ملعبه في مباراة الدور الأول بين الفريقين بالدوري هذا الموسم.

واستعاد توتنهام اتزانه في الدوري الإنجليزي، بعد هزيمتين متتاليتين، وسحق ضيفه بيرنلي برباعية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة، ويتقدم للمركز الثامن، بفارق الأهداف فقط أمام أستون فيلا، وتجمد رصيد بيرنلي عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.



