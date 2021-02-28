برعاية رئيس الدولة.. انطلاق منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن "الوثبة 2021" غداً

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ينطلق صباح غد الإثنين المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن "الوثبة 2021" ويستمر حتى العاشر من مارس المقبل على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي.

ويحظى المهرجان بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وبتنظيم من اتحاد سباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

ويمثل المهرجان الختامي أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي كونه اللبنة الحقيقية لجميع المهرجانات حيث يكمل 41 عاما من النجاحات منذ تأسيسه استمرارا لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وكان المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن قد دشن أولى انطلاقاته في عام 1980، وأصبحت المشاركة فيه تحتل مكانة خاصة لدى ملاك الهجن لعراقته التاريخية والتراثية الكبيرة، حيث يشهد كل عام مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي للتواجد والحصول على الناموس.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان قد بدأت بالتحضيرات النهائية للمهرجان مع ختام عملية التسجيل مساء يوم "الأربعاء" الماضي، والتي تواصلت على مدار 5 أيام عبر برنامج المركاض الذكي وموقع التسجيل بجانب اتحاد سباقات الهجن بمنطقة الوثبة.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، 36 رمزا للفائزين بالأشواط الخاصة لهجن الجماعة و223 شوطا منها 208 للمطايا في الفئات الخمس الخاصة بالسباقات، و15 شوطا للسباق التراثي.

وتبدأ المنافسات التي تستمر على مدار 10 أيام مع فئة الحقايق الإنتاج، صباح غد الإثنين والتي ستركض من خلالها المطايا في 70 شوطا تتواصل التحديات فيها على مدار يومين، إذ ستحضر البداية مع 30 شوطا للحقايق الإنتاج، ومسافة 4 كلم منها 20 في الفترة الصباحية و10 للمسائية، وفي اليوم الثاني سوف يشهد المهرجان استمرار منافسة الحقايق على مدار 40 شوطا منها 25 في الفترة الصباحية و15 للمسائية.

وفي اليوم الثالث سوف تدشن اللقايا مشوارها في المهرجان مع 42 شوطا منها 22 في اليوم الأول، والتي تشهد إقامة 12 شوطا للإنتاج في الفترة المسائية، و20 شوطا في اليوم الرابع للمهرجان. وفي اليوم الخامس سنكون على الموعد مع إنطلاقة أول منافسات السباق التراثي بإقامة 10 أشواط في الفترة الصباحية، و10 للإيذاع الإنتاج في الفترة المسائية، وتستكمل الإيذاع منافساتها في اليوم السادس مع 26 شوطا توزعت بين 16 للصباحية و10 للمسائية.

وفي اليوم السابع خصصت اللجنة المنظمة 5 أشواط للسباق التراثي في الفترة الصباحية، وتبدأ في المسائية أول تحديات فئة الثنايا لمسافة 8 كلم بسباقات الإنتاج، وتكمل الثنايا مشوارها في المهرجان مع 22 شوطا منها 12 في الصباحية و10 للمسائية.

وفي اليوم التاسع ستقام منافسات آخر فئات الهجن المشاركة في السباقات مع الحول والزمول والتي ستركض من خلالها المطايا على مدار 32 شوطا منها 18 في اليوم الأول، و14 في آخر أيام المهرجان.