مهدي علي: شباب الأهلي يلعب للفوز رغم أسبقية الذهاب

منير رحومة (دبي)

شدد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، على أن مباراة فريقه مع الوصل، ضمن لقاء العودة لنصف النهائي لكأس الخليج العربي، والتي تقام الثلاثاء المقبل، على استاد راشد بدبي، يخوضها «الفرسان» كأنها مباراة فاصلة، بغض النظر أسبقية نتيجة الذهاب، والتي فاز فيها بهدفين نظيفين.

وقال: ندخل المباراة، ونحن نضع التأهل نصب أعيننا، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأولى، وكرة القدم لا تعترف إلا بما تقدمه في الملعب من أداء، وما تبذله من جهد خلال التسعين دقيقة، ولذلك هدفنا تقديم كل ما لدينا في هذه المواجهة، بهدف حصد نتيجة إيجابية تضعنا في النهائي.

أما عن منافسه، قال: الوصل فريق متطور، ويقدم حالياً مستويات طيبة في الدوري وبقية المسابقات، ونكن له كل الاحترام، ويجب الإشارة إلى أن الخطر يظل قائماً في مثل هذه المواجهات، وشباب الأهلي مطالب بمزيد من التركيز والهدوء، حتى يستطيع تحقيق هدفنا بالوصول إلى النهائي. وتوقع مهدي علي أن تكون المباراة صعبة، بسبب عدم وجود فرصة للتعويض، متمنياً أن يكون فريقه في المستوى المطلوب، وأن يقدم أداءً جيداً يرضي تطلعات الجماهير ويضمن التأهل.