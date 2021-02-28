نهائي كأس الخليج 6 أبريل والدوري يختتم 10 مايو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين تواريخ الجولات المتبقية من دوري الخليج العربي، ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، ونهائي كأس الخليج العربي، وجاء ذلك بعد التنسيق مع لجنتي المنتخبات والمسابقات ومراعاة المواعيد التي طلبها المنتخب، كما تم التنسيق كذلك مع القنوات المالكة للحقوق في هذا الشأن، حيث تقام «الجولة 22» لدوري الخليج العربي 20 و21 مارس المقبل، بإقامة 4 مباريات في اليوم الأول للجولة، حيث يستضيف الظفرة فريق شباب الأهلي في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً، ويلتقي اتحاد كلباء مع خورفكان في التوقيت نفسه، ويحل حتا ضيفاً على بني ياس في الساعة 8:15 مساءً، ويختتم اليوم الأول بلقاء الوصل والشارقة في التوقيت نفسه.

وتقام في اليوم الثاني للجولة ثلاث مباريات، تجمع الأولى فريقي الفجيرة والنصر في 5:45 مساءً، وعجمان والعين في ذات التوقيت، وتختتم الجولة بـ «ديربي العاصمة» بين الوحدة والجزيرة في 8:15 مساءً.

وتقام الجولة 23 يومي 2 و3 أبريل، ثم الجولة 24 أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، فيما تقام الجولة 25 في الرابع من مايو، ويختتم الموسم بإقامة الجولة 26 والأخيرة في العاشر من مايو.

أما نهائي كأس الخليج العربي، تقرر إقامته في السادس من أبريل 2021 ويتم الإعلان عن ملعب المباراة بعد تحديد المتأهلين للمباراة النهائية، كما يتم الإعلان عن مواعيد الجولات المتبقية من الدوري وفقاً لمواعيد دوري أبطال آسيا.

وحرصت الرابطة على إنهاء الموسم في موعده رغم التحديات التي مرت بها، ووفق المعايير التي تضمن مواصلة الأداء الفني القوي من جميع الأندية، ومن أجل تهيئة كافة الأسباب التي تضمن الوصول إلى الختام الأمثل لهذا الموسم الذي يواصل خطاه الثابتة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تخطته الدولة بفضل دعم القيادة الرشيدة وتكاتف أبناء المجتمع معاً.