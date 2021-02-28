مينديز «المدّ العالي» بـ «أرقام متميزة»

سلطان آل علي (دبي)

يعد ريان مينديز صاحب الدور المؤثر، بل يتألق بعيداً عن الأضواء، منذ أن «حطّ الرحال»، في دوري الخليج العربي، بداية من الشارقة في الموسمين الماضين، قبل أن ينتقل إلى النصر هذا الموسم، لم يغب اللاعب عن المشهد أبداً، حتى إذا لم يره أحد كما يجب.

وفي الموسم الأول 2018-2019، أسهم مع «الملك» في 12 هدفاً تسجيلاً وصناعةً، خلال 26 مباراة، وفي 2019-2020 أسهم في 14 هدفاً خلال 18 مباراة، وهذا الموسم في طريقه لتحقيق أفضل أرقامه ومستوياته مع «العميد» بعد أن وصل إلى 11 مساهمة قبل 8 جولات من نهاية دوري الخليج العربي.

يتصدر مينديز قائمة الأكثر مشاركة في النصر بالدوري هذا الموسم، حيث يعد الوحيد الذي لعب «18 جولة»، ولم يغب إطلاقاً بمجموع 1605 دقائق، كما يعتبر هداف الفريق الأول بـ6 أهداف، متفوقاً على تيجالي وضياء السبع، اللذين سجلا 5 أهداف.

وإذا ما نظرنا لقائمة هدافي الوسط «دون ضربات جزاء»، نجد أن مينديز يأتي ثانياً بعد فابيو ليما «9 أهداف»، متساوياً مع كارلوس أدواردو «6 أهداف» ومتفوقاً على إيجور كورونادو «5 أهداف».

ويبدو أن الحظ لا يقف مع مينديز دائماً، فهو أكثر لاعب بالدوري سدد في العارضة، والقائمين بـ4 تسديدات، والمميز في مينديز أنه لا يعرف طريقة واحدة للتسجيل، فهو أحرز 3 أهداف بالقدم اليمنى وهدفين باليسرى وهدفاً بالرأس.

وفي جانب صناعة اللعب، لا يوجد أي لاعب صنع فرصاً للتسجيل أكثر من ريان مينديز «47 فرصة» وبمعدل 2.6 فرصة كل مباراة، وبالعودة إلى معيار الأهداف المتوقع صناعتها، من المفترض أن يكون صنع مينديز 14 هدفاً للنصر، ولكن فعلياً زملاءه لم يسجلوا إلا 5 أهداف بصناعته، وهو كذلك الأعلى في الفريق، ومرر ريان مينديز 78 كرة عرضية، ليكون ثاني أكثر اللاعبين بدقة بلغت 26%، فيما يبقى بندر الأحبابي أولاً بـ87 كرة عرضية.

وبالنظر إلى باقي الأرقام، يأتي مينديز على رأس قائمة الأكثر نجاحاً في المراوغات «62 مراوغة» ناجحة ومعدل 3.4 مراوغة كل مباراة، كما أنه في الجانب المقابل كسب 121 التحاماً، ليكون سادس أعلى لاعب في المسابقة، في حين أنه نجح في 81% من التدخلات في المباريات.