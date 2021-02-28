داسيلفا: اتحاد كلباء يريد كتابة التاريخ

فيصل النقبي (كلباء)

شدد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، على أن فريقه يفكر في حسم مباراة النصر في وقتها الأصلي، ولا يحبذ الوصول إلى الأشواط الإضافية، حيث يتأثر اللاعبون بالإرهاق من توالي المباريات، وذلك عندما يواجه النصر يوم الاثنين المقبل في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وقال: نخوض مباريات قوية في غضون أيام متتالية وبظروف صعبة؛ لذلك علينا الإعداد بشكل جيد لحسم المباراة، والتأهل إلى المباراة النهائية.

وكشف عن أن لاعباً واحداً يغيب عن «النمور» بسبب تراكم البطاقات، وهو داود البلوشي، وباستثناء ذلك فإن كل اللاعبين جاهزون لهذه المواجهة الصعبة.

وأكد داسيلفا إصرار الجميع على الفوز، وقال: 90 دقيقة تفصلنا عن صنع التاريخ بالنسبة لاتحاد كلباء، وستكون أول مرة يتأهل فيها الفريق إلى نهائي، وهناك حماس ورغبة كبيرة لدى اللاعبين لتحقيق الفوز.