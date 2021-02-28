هيلمان: الوصل يواجه شباب الأهلي بـ «أقصى طاقة»

مراد المصري (دبي)

أكد البرازيلي هيلمان مدرب الوصل، أن تفكيره في الوقت الحالي ينصب على التدريبات والملعب فقط، مع سعي فريقه لتقديم أقصى طاقته في مواجهة شباب الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي، وذلك رغم اعترافه بوجود حديث مع إدارة النادي لتمديد عقده الحالي حتى عام 2023.

وقال: كل ما يشغل عقلي هو التدريبات، والعمل مع الفريق، في حال حدوث أي مستجدات على عقدي، سيتم الإعلان الرسمي من إدارة النادي فقط.

واعترف هيلمان بأن وجود علي سالمين، بعد غيابه عن لقاء الذهاب، مع تحسن حالة حسن إبراهيم الذي كان مصاباً مؤخراً، من شأنه أن يدعم جهود فريقه في وسط الملعب، بالنظر لجهودهما في وسط الملعب من الناحتين الدفاعية والهجومية.

وعبر هيلمان عن تطلعه دائماً لتجاوز الأخطاء التي تتسبب في ارتكاب الأهداف، لكنه رفض تحميل المسؤولية للاعب بعينه، مؤكداً أنها مسؤولية تقع على عاتق الجميع دائماً.



