دياز: النصر ينتهج الضغط الهجومي المكثف أمام اتحاد كلباء

معتصم عبدالله (دبي)

قطع الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، بانتهاج أسلوب «الضغط الهجومي المكثف»، في مباراة فريقه المرتقبة أمام مضيفه اتحاد كلباء مساء الثلاثاء المقبل، في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي، عطفاً على خسارة «العميد» مباراة الذهاب على ملعبه 1-2، وحاجته الماسة لتسجيل الأهداف، في رحلة الدفاع عن لقب الموسم الماضي 2019- 2020.

وقال دياز «نعرف قوة المنافس المتطور، وأهمية المباراة في بطولة تقام بنظام خروج المغلوب، ونعمل على الاستمرار بذات المستوى والأداء الذي ظهر عليه الفريق، في آخر ثلاث مباريات، وطموحنا قطعاً التأهل إلى النهائي»، ولفت إلى جاهزية جميع عناصر الفريق بقيادة المهاجم تيجالي، بعد قرار الجهاز الفني إراحته في مباراة الجولة الماضية لدوري الخليج العربي أمام حتا 2-0.

وحول متوالية فشل «حامل لقب كأس الخليج العربي»، في رحلة الدفاع عن البطولة، في كل مواسم المحترفين، قال: عالم كرة القدم «مجنون»، ولكل مباراة سيناريو مختلف، وكل شيء وارد الحدوث، وصعب التأكيد على استمرار ذات المتوالية، في ظل رغبتنا الاستمرار، والتتويج مجدداً باللقب للمرة الأولى في مشواري الحالي مع الفريق.