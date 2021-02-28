«ختامي الوثبة». نخبة المطايا تتنافس على ألقاب 223 شوطاً بحثاً عن 36 رمزاً

عبدالله عامر (أبوظبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق صباح الغد المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2021» الذي يستمر حتى العاشر من مارس الجاري على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي.

ويحظى المهرجان بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم اتحاد سباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

ويمثل مهرجان ختامي الوثبة أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي، لكونه اللبنة الحقيقية لجميع المهرجانات، والذي يكمل 41 عاماً من النجاحات استمراراً لنهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وكان المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن قد دشن أول انطلاقاته عام 1980، وأصبحت المشاركة في المهرجان تحتل مكانة خاصة لدى ملاك الهجن لعراقته التاريخية والتراثية الكبيرة، ويشهد المهرجان كل عام مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي للتواجد والحصول على الناموس.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان قد بدأت بالتحضيرات النهائية للمهرجان مع ختام عملية التسجيل مساء الأربعاء الماضي، والتي تواصلت على مدار 5 أيام عبر برنامج المركاض الذكي وموقع التسجيل، بجانب اتحاد سباقات الهجن بمنطقة الوثبة، وخصصت اللجنة المنظمة 36 رمزاً للفائزين بالأشواط الخاصة لهجن الجماعة.

واعتمدت اللجنة المنظمة للمهرجان برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان 223 شوطاً، منها 208 للمطايا في الفئات الخمسة الخاصة بالسباقات، و15 شوطاً للسباق التراثي.

وتبدأ المنافسات التي تستمر على مدار 10 أيام مع فئة الحقايق الإنتاج، والتي ستركض من خلالها المطايا في 70 شوطاً وتتواصل التحديات فيها على مدار يومين، إذ ستحضر البداية مع 30 شوطاً للحقايق الإنتاج ومسافة 4 كلم، منها 20 في الفترة الصباحية و10 للمسائية، وفي اليوم الثاني سوف يشهد المهرجان استمرار منافسة الحقايق على مدار 40 شوطاً، منها 25 في الفترة الصباحية و15 للمسائية، وفي اليوم الثالث تدشن اللقايا مشوارها مع 42 شوطاً، منها 22 في اليوم الأول والتي تشهد إقامة 12 شوطاً للإنتاج في الفترة المسائية و20 شوطاً في اليوم الرابع للمهرجان، وفي اليوم الخامس تقام منافسات السباق التراثي بتحديات 10 أشواط في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية تقام 10 أشواط للإيذاع، وتستكمل الإيذاع منافساتها في اليوم السادس مع 26 شوطاً، توزعت بين 16 للصباحية و10 للمسائية، وفي اليوم السابع خصصت اللجنة المنظمة 5 أشواط للسباق التراثي في الفترة الصباحية، وتبدأ في المسائية أول تحديات فئة الثنايا لمسافة 8 كلم بسباقات الإنتاج، وتكمل الثنايا مشوارها في المهرجان مع 22 شوطاً، منها 12 في الصباحية و10 للمسائية، وفي اليوم التاسع تحضر منافسات آخر فئات الهجن المشاركة في السباقات مع الحول والزمول والتي ستركض من خلالها المطايا على مدار 32 شوطاً، منها 18 في اليوم الأول و14 في آخر أيام المهرجان.

وسيحصل الفائزون بالرموز 36 في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة – 2021» على جوائز نقدية قيمة، حيث ينال الفائز بشوط الرمز في فئة الحقايق الأبكار المفتوح والإنتاج كأساً ومليوناً ونصف المليون درهم، بينما يحصل الفائزون بأشواط الحقايق الجعدان على بندقية ومليون درهم، وفي منافسات اللقايا المحليات الأبكار الإنتاج يحصل الفائز بالرمز على كأس ومليون درهم، وفي شوط اللقايا المحليات الجعدان الإنتاج ينال البطل بندقية و800 ألف درهم، وفي شوط اللقايا الأبكار المهجنات الإنتاج كأس ومليون درهم، وفي شوط اللقايا الجعدان المهجنات الإنتاج بندقية و800 ألف درهم، وفي شوط الرمز الخاص باللقايا الأبكار المفتوح يحصل الفائز بالرمز على كأس ومليون ونصف المليون درهم، بينما خصصت اللجنة للفائز بشوط اللقايا الجعدان الرئيسي بندقية ومليون درهم، وكأساً ومليون درهم للفائز بشوط اللقايا الأبكار المحليات، وفي شوط اللقايا الجعدان يحصل الفائز بشوط الرمز على بندقية و800 ألف درهم، وفي منافسات الإيذاع المحليات الأبكار الإنتاج يحصل الفائز بالرمز على كأس ومليون درهم، وفي شوط الإيذاع المحليات الجعدان الإنتاج ستكون الجائزة بندقية و800 ألف درهم، وفي شوط الإيذاع الأبكار المهجنات الإنتاج يحصل صاحب المركز الأول على كأس ومليون درهم، وفي شوط الإيذاع الجعدان المهجنات الإنتاج ينال البطل بندقية و800 ألف درهم، وفي شوط الرمز الخاص بالإيذاع الأبكار المفتوح يحصل الفائز بالرمز على كأس ومليون ونصف درهم، بينما خصصت اللجنة للفائز بشوط الإيذاع الجعدان الرئيسي بندقية ومليون درهم، وكأساً ومليون درهم للفائز بشوط الإيذاع الأبكار المحليات، وفي شوط الإيذاع الجعدان يحصل الفائز بشوط الرمز على بندقية و800 ألف درهم.