ابن عايش.. صدارة «إسقاط الصحون» في «رماية فزاع»

دبي (الاتحاد)

توج «الثنائي» خالد وعايش بن عايش، بالمركز الأول، في مسابقة «إسقاط الصحون» للمواطنين، ضمن بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في ميدان الرماية التابع للمركز بمنطقة الروية في دبي، وشارك فيها 48 رامياً يمثلون 24 فريقاً، وتبعهما محمد الكعبي وحميد خصيف، وسعيد شخبوط وصقر فهم.

وقام بتتويج الفائزين عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والمقدم خليفة عبيد السويدي، نائب رئيس اللجنة المنظمة.

وتعد مسابقة إسقاط الصحون، الفئة الأولى التي تختتم ضمن 5 فئات تشملها بطولة فزاع للرماية بالسكتون للمواطنين، حيث من المقرر أن يقام الثلاثاء المقبل، نهائي مسابقة الأهداف فئة السيدات لبطولة المواطنين، فيما يقام يوم الأربعاء نهائي مسابقة الأهداف فئة الرجال لبطولة المواطنين، فيما يقام نهائي إسقاط الصحون لبطولة فزاع للرماية المفتوحة بالسكتون 6 مارس، على أن يقام نهائي فئة السيدات للبطولة المفتوحة 9 مارس، ثم يكون الختام مع نهائي فئة الرجال للبطولة المفتوحة 10 مارس.

ويرى المقدم خليفة عبيد السويدي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، أن المنافسات جاءت قوية ومتكافئة، وسط تعاون والتزام تام بالتعليمات والقوانين، وهو ما انعكس على جمالية المنافسات والتقارب في المستوى مع سعي الرماة لتقديم أفضل أداء، وسط روح رياضية عالية في منافسة أخوية بين أصدقاء بالمقام الأول، الغاية الأساسية منها محاولة التفوق وعيش أجواء هذه البطولة الرياضية التراثية.

وأكد السويدي أن توزيع المنافسات وفق جدول زمني طويل بسبب الإجراءات الوقائية التي حرص على تطبيقها، من خلال عدم تجاوز عدد 15 رامياً يومياً خلال التصفيات التي امتدت لنحو 3 شهور ونصف، مع وجود مسافة لا تقل عن 4 إلى 5 متر بين كل رامٍ وآخر، مع توزيع الفرق على مدار الساعة دون توقف، وتعد هذه الفترة المقبلة الأكثر ترقباً، مع إقامة نهائيات مختلف الفئات في البطولتين لتتويج جهود المشاركين.