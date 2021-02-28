«دبي» تصنع المواهب في «كايت سيرف»

دبي (الاتحاد)

كشفت بطولة دبي المفتوحة لرياضة ألواح التزحلق على المياه «كايت سيرف»، عن مواهب رياضة صاعدة بعد حصولها على مكانة مميزة في قلوب محبي الرياضات البحرية في المنطقة والإمارات التي تسجل زيادة مستمرة في عدد ممارسيها.

وقدمت البطولة المميزة التي تحتضنها شواطئ دبي الخلابة وينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للموسم الرابع على التوالي، بالتنسيق والتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، العديد من المواهب الرياضية المتميزة، والتي ينتظر له مستقبل واعد في هذه الرياضة الجميلة، والتي تنمي تفكير الرياضي وتزيد خبراته في مواجهة ظروف البحر.

وشهدت البطولة تألق بطلنا الصاعد عبدالله المحيربي في المنافسات للعام الثاني على التوالي، بعد انخراطه بقوة في الرياضة، رفقة نجوم منتخبنا الوطني، مقتفياً طريق شقيقه الأكبر أحمد ضاحي المحيربي، والذي يتألق أيضاً في هذه الرياضة، وفي مختلف الفئات التي تشمل هايدروفويل وتوين تيب والحركات الاستعراضية.

وبرزت موهبة جديدة للمرة الأولى هذا الموسم، هو عبدالله حارب الفلاحي الذي أحب هذه الرياضة، واستمد ذلك من دور الأسرة وتشجيعها، حيث وجد نفسه في رياضة كايت سيرف التي يمارسها بانتظام، دون أن تؤثر في تحصيله العلمي، مثل باقي زملائه، وأصبح يجيد حركات الاستعراضية ويشارك في فئات توين تيب هايدروفويل.

وانضم إلى هذه الكوكبة من الأسماء، بطلنا الصاعد سيف نصر النيادي، والذي تلمس خطى هذه الرياضة من والده نصر النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية، والذي يعتبر أحد محبي الرياضات البحرية، حيث شارك سيف مؤخراً في منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة، واستطاع تحقيق المركز الرابع في فئة توين تيب في أول مشاركة من بين 10 متسابقين سبقوه، تجربةً ومشاركة.



