ملتقى مدربي أندية دبي يبدأ بـ «المراحل السنية»

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس دبي الرياضي الملتقى السنوي لمدربي أندية دبي لكرة القدم الذي ينظمه المجلس للعام السابع على التوالي، في إطار تنفيذ البرامج الهادفة للتطوير المهني الرياضي للكوادر الفنية والإدارية بالأندية، ويستمر حتى يوم 3 أبريل.

ويتضمن الملتقى تنظيم دورات تدريبية تقام يوم السبت من كل أسبوع، تحت إشراف الخبراء والمديرين والمشرفين الفنيين، بأكاديميات أندية دبي لكرة القدم، كما يتضمن إقامة محاضرات وورش عمل في موضوعات مختلفة.

وتخصص الدورة الأولى لمدربي المراحل السنية لفئة 13 إلى 18 سنة، وتخصص الدورة الثانية لمدربي المراحل العمرية بمدارس كرة القدم من عمر 6 إلى 12 سنة، كما تخصص الدورة الثالثة لمدربي حراس المرمى.

وحاضر يان فريسلاين المدير الرياضي في النصر في المحاضرة الأولى التي أقيمت يوم السبت الماضي لمدربي الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة، وتحدث خلالها عن النموذج الأمثل لنادي كرة القدم في أسلوب ومبادئ اللعب.

وتقام يوم السبت المقبل، في الساعة العاشرة صباحاً، المحاضرة الثانية التي يحاضر فيها هشام بومبار المشرف الفني في حتا، ويتحدث عن فلسفة اللعب في التخطيط وبرامج التدريبات، والتي تستهدف مدربي فئات 13-18 سنة، كما يحاضر أيضاً في ذات الوقت يسري بوزيان المشرف الفني في شباب الأهلي، ويتناول موضوع العمل المهاري في مدرسة كرة القدم، والتي تستهدف مدربي فئات 6 - 12 سنة، وتقام أيضاً في ذات الوقت محاضرة لمدربي حراس المرمى، يتحدث خلالها كمال جابر المشرف الفني في حتا، والتي تحمل عنوان حارس المرمى في مرحلة التعلم ومرحلة ما قبل التكوين من 9 إلى 15 سنة.

وتتواصل فعاليات الملتقى أسبوعياً، حيث تقام 13 مارس ثلاث محاضرات، عن منهجية تدريب المواهب الرياضية، من خلال وضعيات اللعب الواقعية، ويحاضر فيها طاهر هيلجا المشرف الفني في الوصل، وتستهدف مدربي فئات 13-18 سنة، ومحاضرة عن العمل التكتيكي في مدرسة الكرة يحاضر فيها يسري بوزيان لمدربي فئات 6-12 سنة، ومحاضرة لمدربي حراس المرمى يحاضر فيها كمال جابر عن مرحلة التكوين لحارس المرمى من 16 إلى 19 سنة.

وتقام محاضرة 20 مارس بعنوان أهمية التمرير تداول الكرة والتموضع لتحسين حيازة الكرة، ويحاضر فيها بيب آلومار المشرف الفني في شباب الأهلي لمدربي فئات 13-18 سنة، كما تقام محاضرة لحراس المرمى بعنوان التدريب الذهني لحراس المرمى، ويحاضر فيها خميس سالم من نادي النصر، وتقام 27 مارس محاضرة بعنوان الألعاب المصغرة لمدربي فئات 13-18 سنة، يحاضر فيها راشد عامر المدير الرياضي في حتا، وفي اليوم الختامي 3 أبريل تقام محاضرة بعنوان تدريب اللاعبين في ظل جائحة كورونا، ويحاضر فيها د. مراد الغرايري من مركز الفيفا الطبي المتميز.