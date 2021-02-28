الشارقة يستعيد الغائبين قبل لقاء النصر

علي معالي (الشارقة)

يستعيد الشارقة عدداً كبيراً من لاعبيه، قبل مباراة النصر 7 مارس الجاري، ضمن «الجولة 19» لدوري الخليج العربي، حيث سيكون الحسن صالح أساسياً، بعد غياب طويل عن الملاعب، لتكون المباراة الأولى له في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى هذا الموسم، وكان اللاعب شارك لعدد من الدقائق في مباراة الجزيرة الأخيرة، وبالتالي أصبح جاهزاً تماماً للعودة القوية، بعد فترة طويلة تأثرت من خلالها جبهة «الملك» اليسرى.

وينتظر عودة خالد الظنحاني بعد غياب أيضاً لإجراء جراحة، وإن لم يكن خالد جاهزاً بنسبة 100%، فإن ميلوني سيكون الأبرز لشغل مركز المدافع الأيمن، أو علي الظنحاني الذي غاب هو الآخر عن الجولة الماضية، كما يعود لوان بيريرا، والذي خرج متأثراً بالإصابة، ولم يتواجد مطلقاً في مباراة الجزيرة الأخيرة، ويعود كذلك محمد عبدالباسط، في الوقت الذي يغيب فيه ماجد سرور، حتى نهاية الموسم، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، في المباراة الأخيرة بالدوري، ومن المتوقع أن يتم تجهيز محمد عبدالباسط ليكون البديل المناسب للغياب الطويل لماجد سرور، وهي فرصة لابد أن يستفيد منها عبدالباسط الذي يجيد القيام بدور ارتكاز الوسط، إلى جوار شوكوروف، كما تكون الفترة المقبلة فرصة للدفع بخالد باوزير، بعد ارتفاع مستواه مؤخراً، حيث كان من أفضل لاعبي الملك في لقاء الجزيرة، ويحتاج اللاعب للمباريات، لكي يعود كما كان متألقاً قبل الانتقال للشارقة.

ويبحث الجهاز الفني للشارقة عن كيفية النهوض معنوياً بلاعبي الفريق، من خلال تحفيزهم بأهمية الفوز في مباراة النصر، خاصة أنها تأتي في توقيت حرج، بعد عدم تحقيق «الملك» لأي انتصار في دوري الخليج العربي، منذ 4 جولات سابقة، إضافة إلى خسارة في بطولة الكأس، وهو ما جعل المعنويات تتراجع نسبياً لدى اللاعبين، خاصة أنها المرة الأولى التي يتعرض لها الفريق لمثل هذا الموقف منذ فترات طويلة تحت قيادة عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق.



