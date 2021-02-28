«صقور الإمارات» يُحلق بأرقام صدارة «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

حلق «الصقور» بصدارة القوة الهجومية، بالتزامن مع تعزيز صدارته، لدوري الدرجة الأولى، بتحقيقه الفوز الثامن في مشواره، نحو العودة إلى دوري المحترفين، بالفوز على ضيفه دبا الفجيرة 3-2، في قمة «الجولة 14» للدوري، في الموسم الحالي 2020- 2021، والتي شهدت تعادل دبا الحصن والبطائح 1-1، وتغلب الحمرية على العربي 3-2، والتعاون أمام الذيد 2-0، ومصفوت على حساب مضيفه مسافي 1-0.

وجمعت المنافسة على لقب الأقوى دفاعاً أربع فرق استقبلت 15 هدفاً، بنهاية «الجولة 14» ممثلة في الإمارات متصدر الترتيب برصيد 28 نقطة، العروبة «الوصيف» برصيد 24 نقطة، دبا الفجيرة الخامس برصيد 19، والحمرية السادس «18 نقطة».

وأكد «الصقور» عزمه التحليق ببطاقة التأهل الأولى إلى «المحترفين»، بعدما كرر تفوقه على دبا الفجيرة بنتيجة 3-2، بعد الأول 2-0 في الدور الأول، ليجمع بين الأكثر تحقيقاً للفوز في الدوري برصيد 8 انتصارات، والأقوى هجوماً برصيد 25 هدفاً، والأقوى دفاعاً بالتساوي مع فرق العروبة ودبا والحمرية.

ولم يمنع غياب الانتصارات عن البطائح للجولة السادسة على التوالي، حفاظه على المركز الثالث في الترتيب برصيد 22 نقطة، بتعادله 1-1 أمام مضيفه دبا الحصن «الرابع» برصيد 20 نقطة، وافتتح باسيرو الحسن التسجيل لأصحاب الأرض مبكراً في الدقيقة 6، قبل أن يدرك حمد المازمي التعادل للبطائح في الدقيقة 62.

وعاد العربي المتعثر في الجولة الماضية بالخسارة أمام العروبة 1-3، إلى سكة الانتصارات سريعاً، بالتفوق على مضيفه الحمرية 3-2، ولم تشفع ثنائية «المخضرم» فيصل خليل لأصحاب الأرض في الدقيقتين 28 و76، في خروج فريقه فائزاً بنقاط المباراة، بعدما سجل الضيوف ثلاثية بوساطة عبدالله الكعبي في الدقيقة 7، لوان أوليفيرا في الدقيقة 78، وباولو هنريقو في الدقيقة 81، ليرفع العربي رصيده 16، ويبقى ثامناً مقابل 18 نقطة للحمرية السادس.

وكبد التعاون ضيفه الذيد الخسارة 11 في سجله «رقم قياسي» بالفوز 2-0، وسجل الثنائي فيليب سانتوس في الدقيقة 62 وجيلسون دا سيلفا في الدقيقة 81 ثنائية التعاون في الشوط الثاني، ليرفع الفريق رصيده إلى 17 نقطة، محافظاً على مركزه السابع، مقابل نقطتين للذيد صاحب المركز الأخير.

وعمق مصفوت من جراح مضيفه مسافي بإلحاق الخسارة الثامنة، في سجل الأخير، والسادسة على التوالي بنتيجة 1-0، وسجل جارديل أوليفيرا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81، ليرفع مصفوت رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، مقابل 12 نقطة لمسافي العاشر.



