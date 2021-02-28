شباب الأهلي «قمر 14»

منير رحومة (دبي)

يعيش شباب الأهلي، بقيادة المدرب مهدي علي، سلسلة «وردية» من النتائج الإيجابية، في جميع المسابقات، تألق خلالها الفريق، وقدم عروضاً قوية، وعاد منافساً على جميع الجبهات.

وخلال آخر 14 مباراة، لم يتذوق «الفرسان» طعم الخسارة، وتجاوز مختلف «المطبات» بفضل خبرة لاعبيه، وتطور مستوى الفريق، ونجاح الجهاز الفني الجديد في إدارة المرحلة، مما جعل الفريق «قمر 14»، ومحل اهتمام الجميع، خاصة بعد عودته لسباق المنافسة في الدوري، وتأهله إلى نهائي «أغلى البطولات»، مما يجعله بمثابة «الحصان الأسود» في الدور الثاني، والذي يهدد جميع المنافس على مختلف الألقاب.

وخلال السلسلة الإيجابية التي يعيشها الفريق، فاز شباب الأهلي في 11 مباراة، يتقدمها التتويج بكأس السوبر أمام الشارقة، و5 انتصارات في الدوري، على النصر واتحاد كلباء العين وحتا وخورفكان، وثلاثة انتصارات في كأس الخليج العربي حتى الآن، على خورفكان ذهاباً وعودة، والوصل ذهاباً، وفوزين في كأس رئيس الدولة، على الإمارات في ربع النهائي، وبني ياس في المربع الذهبي.

أما فيما يتعلق بالتعادلات، فسجل «الفرسان» ثلاثة تعادلات فقط مع الوصل وبني ياس والوحدة في الدوري.

ويخوض شباب الأهلي لقاء العودة في كأس الخليج العربي أمام الوصل، حيث يعول على عاملي الملعب والمعنويات العالية، لإضافة فوز جديد، وانتزاع بطاقة العبور إلى النهائي، وبطموح الفوز بلقبه الخامس، والانفراد بصدارة الأندية المتوجة بهذه البطولة.



