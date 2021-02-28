دي بروين 77.. «العاشر صناعة» في «البريميرليج»

أنور إبراهيم (القاهرة)

نجح البلجيكي كيفين دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي، في كتابة اسمه بين قائمة «التوب 10» الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وجاء ترتيبه عاشراً بين العمالقة الكبار في تاريخ الكرة الإنجليزية.

صنع دي بروين العائد بقوة من الإصابة هدفاً لزميله المدافع البرتغالي روبين دياز، خلال مباراة الفريق أمام وستهام ضمن «الجولة 26» لـ «البريميرليج».

وذكر موقع «أوبتا» المتخصص في الإحصائيات والأرقام القياسية، أن النجم الويلزي المخضرم ريان جيجز، هو صاحب المركز الأول في صناعة الأهداف، في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 162 تمريرة حاسمة، في 632 مباراة، يليه الإسباني سيسك فابريجاس «111 تمريرة» حاسمة في 350 مباراة، وجاء الإنجليزي واين روني في المركز الثالث «103 في 491 مباراة».

أما المراكز من الرابع إلى العاشر، فشغلها على التوالي، الإنجليزي فرانك لامبارد «102 تمريرة حاسمة في 609 مباريات»، والهولندي دينيس بيرجكامب «94 تمريرة في 315 مباراة»، والإنجليزي ستيفن جيرارد «92 في 504 مباريات»، والإسباني ديفيد سيلفا «90 في 301 مباراة»، والإنجليزي جيمس ميلنر «84 في 533 مباراة»، ومواطنه ديفيد بيكهام «80 في 265مباراة»، وأخيراً دي بروين في المركز العاشر «77 في 175 مباراة»، متفوقاً على تيدي شيرينجهام «76 في 418 مباراة»، والذي كان عاشراً قبل صناعة دي بروين لهدفه الأخير في مباراة وستهام.

يذكر أن تمريرات دي بروين الحاسمة في «البريميرليج»، حققها منذ انتقاله إلى السيتي عام 2015، باستثناء تمريرة حاسمة واحدة فقط، صنعها عندما كان مع تشيلسي عام 2013.



