«سانشو 50».. الأصغر في «البوندسليجا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

حقق الإنجليزي الشاب جادون سانشو مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، رقماً قياسياً جديداً، حيث أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني «البوندسليجا» يصل إلى 50 تمريرة حاسمة، بعد أن نجح في صناعة الهدف الأول في مباراة فريقه أمام أرمينيا بيليفيلد، والتي انتهت بفوزه

3-صفر، سجل منها سانشو أيضاً هدفاً من ضربة جزاء.

وقال سانشو على حسابه على «تويتر»: إنني فخور بهذا الإنجاز، وسعيد أكثر لكوني أصغر لاعب يحققه في هذه البطولة القوية «البوندسليجا».

وعن الهدف الذي سجله في المباراة نفسها من ضربة جزاء، قال: إنني أواصل التدريب على تسديد هذه الركلات، وأعتقد أن النجاح في التسجيل منها يعتبر ميزة كبيرة لأي مهاجم، وإنني ممتن كثيراً لزميلي ماركو رويس الذي ترك لي تسديد هذه الركلة، رغم أنه هو المكلف الأول بتسديدها في الفريق.

وكان سانشو، الذي يكمل يوم 25 مارس المقبل 21 عاماً، بدأ الموسم بداية صعبة نظراً لإصابته، ولكنه تحسن كثيراً على مر المباريات، وعاد إلى فورمته، وسجل 7 أهداف، وصنع 6 أهداف أخرى في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع فريقه في عام 2021.

يذكر أن دورتموند يحتل حالياً المركز الخامس في «البوندسليجا»، وتنتظره مباريات مهمة متتالية، يبدأها بعد غد «الثلاثاء» بموجهة بروسيا مونشنجلادباخ، بينما يواجه يوم 9 مارس المقبل فريق إشبيلية الإسباني في عودة دور الـ16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، بعد أن كان دورتموند فاز في الذهاب 3-2 على ملعب الفريق الأندلسي.



