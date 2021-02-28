لاوتارو: برشلونة «شيء من الماضي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم المحاولات المكثفة التي بذلها برشلونة الإسباني الصيف الماضي، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لتعويض رحيل المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، في مركز رأس الحربة، فإن المفاوضات لم تسفر عن شيء إيجابي، وها هو ذا مارتينيز على وشك تجديد عقده مع ناديه الإيطالي الإنتر.

وقال في حديث لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» إن علاقته بـ «البارسا» أصبحت «شيء من الماضي»، بعد أن أوقف النادي الكتالوني المفاوضات بسبب الأزمة المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، مكتفياً بالاعتماد على أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي ومارتن برايتويت، إلى جانب ليونيل ميسي، كخيارات أساسية في الهجوم.

وأضاف مارتينيز «23 عاماً» أنه كان واضحاً مع أنطونيو كونتي مدرب الإنتر، وأبلغه بمفاوضاته السابقة مع برشلونة، وبأنه لم يعد يفكر إلا في «النيراتزوري»، وأن كل ما يتعلق بـ «البارسا» بات من الماضي.

وأضاف: أوقع عقدي الجديد مع الإنتر قريباً، ولكني لا أعرف موعد الإعلان الرسمي عن ذلك على وجه التحديد.

وأشار مارتينيز إلى أنه لحين أن يتحقق ذلك، فإنه يلعب ويبذل ما في وسعه من أجل فوز فريقه، ويدرك أن مستقبله في الإنتر، وليس في أي مكان آخر، وقال: أرى نفسي في هذه المدينة ميلانو لسنوات طويلة قادمة، مشيراً إلى أنه يحب كل ما فيها والمعيشة والجماهير والفريق، فكل ذلك يمنحني مشاعر إيجابية.

جدير بالذكر أن مارتينيز، منذ مغادرته الأرجنتين وناديه السابق ريسينج كلوب عام 2018، أصبح أحد أفضل المهاجمين الشباب المطلوبين في أوروبا، وسجل في الموسم الماضي مع الإنتر، 21 هدفاً في 49 مباراة، ومن المنتظر أن يتجاوز هذا الرقم في نهاية الموسم الحالي، إذ إنه سجل حتى الآن 15 هدفاً في 33 مباراة.

ويشكل مارتينيز مع البلجيكي لوكاكو ثنائياً خطيراً في هجوم «النيراتزوري»، ويعتبر من أقوى الثنائيات الهجومية في أوروبا.



