الشارقة.. «الملك 12» في دوري اليد

رضا سليم (دبي)

واصل فريق الشارقة انتصاراته المتتالية في دوري أقوياء اليد، بالفوز الذي حققه على بني ياس 35-20 بصالة الملك الشرقاوي، وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 17-9، وهو الفوز الثاني عشر على التوالي دون خسارة أو تعادل، ووسع الفارق بينه وشباب الأهلي الوصيف والغائب عن هذه الجولة إلى 8 نقاط، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، فيما حل في المركز الثاني الفرسان برصيد 28 نقطة، متساوياً مع مليحة الثالثة بنفس رصيد النقاط، والعين الرابع 27 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، والنصر الخامس 25 نقطة وله مباراة مؤجلة، والوصل السادس 24 نقطة، والجزيرة السابع 19 نقطة وله 3 مباريات مؤجلات، ودبا الحصن الثامن برصيد 17 نقطة، ثم الظفرة التاسع والوحدة العاشر وكلاهما له 15 نقطة، وبني ياس الأخير برصيد 14 نقطة.

شهدت ضربة البداية لدوري السيدات مفاجأة بتعادل النصر حامل اللقب مع فريق العميد بنتيجة 32-32 في المباراة التي جرت بينهما بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 18-14، في الوقت الذي فاز فريق الجزيرة على فريق «دي اتش سي» 47-26، وانتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة 22-14، وطبقاً لنظام البطولة، يحصل النصر والجزيرة على نقطة واحدة من مواجهة أي من الفريقين، العميد و«دي اتش سي»، بصرف النظر عن النتيجة، إلا أن البداية القوية لفريق الجزيرة تؤكد أنه عائد بقوة للمنافسة الشرسة مع النصر على الدرع.