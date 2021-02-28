كأس رئيس الدولة للدراجات في سيح السلم 9 أبريل

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد اتحاد الدراجات النسخة الجديدة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهذا الموسم، التي ستقام 9 أبريل بمنطقة سيح السلم بدبي برعاية مكتب المشتريات والتمويل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء: خليفة بن عمير النائب الأول لرئيس الاتحاد، وياسر الدوخي الأمين العام، ونايف جكه الأمين العام المساعد رئيس لجنة الحكام، وحارب العلي، وخلود الظاهري رئيس اللجنة النسائية والتسويق، وغانم السعدي مستشار الرئيس، المدير المالي للاتحاد.

وحرص المجلس على تقديم الشكر الجزيل إلى عمير الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، على الدعم الكبير الذي تحظى به أنشطة الاتحاد ورياضة الدراجات بشكل عام من قبل إدارة مكتب المشتريات والتمويل.

وأشاد المجلس بنجاحات طواف الإمارات الدولي والنتائج التي حققها فريق الإمارات خلال مراحل الطواف وفوزه باللقب، مشيداً بجهود اللجنة العليا المنظمة وبجهود ودعم كافة المجالس الرياضية للحدث.

وتطرق المجلس للعديد من الموضوعات المهمة الخاصة بنشاط الاتحاد وسير العمل به، في مقدمتها اعتماد موعد عقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد 31 مارس المقبل، واعتماد التقارير المالية للاتحاد، المقدمة من قبل غانم السعدي مستشار الرئيس المدير المالي بالاتحاد، بجانب استعراضه لمستجدات أعمال الصيانة لمضمار زايد والمبني الإداري للاتحاد الذي من المقرر أن يتم إنجاز جميع الأعمال المتعلقة به يوليو المقبل.

وقرر المجلس دعم ترشيح أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات لمنصب الرئاسة مجدداً في انتخابات الكونجرس الآسيوي المقبل، وتفويض منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد للتصويت في انتخابات كونجرس الاتحاد الدولي المقبلة.

واعتمد المجلس برنامج السباقات المقبلة، حيث تقرر إقامة سباق بطولة الدولة 6 مارس المقبل بكورنيش كلباء بالشارقة لمسافة 87 كم للأندية كبار وتحت 23 سنة والهواة مواطنين.

كما تقرر تمديد الموسم الحالي إلى ما بعد تنظيم مسابقة كأس رئيس الدولة المقرر إقامته يوم 9 أبريل المقبل، بتنظيم عدد من السباقات من دون نقاط لدراجي الأندية والهواة من مختلف الفئات، بهدف تنشيط ممارسة رياضة الدراجات الهوائية على مستوى الدولة، ومنها سباقان خلال شهر رمضان.

وحرص المجلس على توجيه الشكر الجزيل إلى شركة «دي تكنولوجي» التي تتولى أعمال تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد على تعاونها وتميزها في القيام بمهامها.