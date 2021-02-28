«تنس الإمارات» الأول خليجياً في تطبيق «التقييم العالمي»

دبي (الاتحاد)

انضم اتحاد التنس إلى نظام التقييم العالمي الجديد الخاص بالاتحاد الدولي للتنس، والمتعلق برصد نقاط اللاعبين حسب مشاركاتهم المحلية والدولية، ليصبح ثاني اتحاد عربي يطبق هذا النظام بعد تونس والأول على مستوى دول الخليج العربي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الاتحاد التي تركز على الارتقاء بالعمل الإداري وفقاً لأفضل الأساليب العالمية وتوجيهات مجلس الإدارة، للحفاظ على حقوق اللاعبين واللاعبات خلال جميع المشاركات المحلية والدولية، وتعزيز مشاركتهم في مختلف البطولات. وأكد أحمد عبدالملك أهلي نائب رئيس اتحاد التنس، أن العمل بالنظام الجديد يأتي بتوجيهات الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وضمن رؤية تطوير اللعبة ونشر ثقافتها، بحيث تكون التنس رياضة أساسية في الإمارات، وهو ما يساهم فعلياً بتنمية ممارستها وتحقيق المكتسبات المرتقبة. وقال أيضاً: «اتحاد التنس سباق لدعم برامج الاتحاد الدولي والتي تأتي ضمن أوجه التعاون بين الاتحادين، خاصة أن نظام التقييم العالمي الجديد سيساهم بشكل أساسي في استقطاب لاعبين دوليين من مختلف دول العالم للمشاركة في مختلف البطولات التي تقام في الإمارات، ويشجع اللاعبين المواطنين على الاستمرار بممارستهم للتنس والسعي لتطوير لمستوياتهم الفنية، فضلاً عن أنه يضع الإمارات في مصاف الدول التي تطبق آليات وقوانين وبرامج الاتحاد الدولية باحترافية عالية».

وأضاف: النظام ينعكس إيجاباً على مختلف الفعاليات الرياضية، مشيراً أن إلى اتحاد التنس سينظم ورش عمل ودورات افتراضية «عن بُعد» لشرح مضامين النظام الجديد لكي يحقق الفوائد المرجوة منه، مقدماً الشكر لفريق عمل الاتحاد للجهود المبذولة. ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد قام في وقت سابق بتعديل لوائح وقوانين نظام التصنيف المحلية لمواكبة الزيادة الملحوظة في أعداد المشاركين في هذه البطولات بما يلائم نظم الاتحاد الدولي للتنس.