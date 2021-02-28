ميركو يتوج بلقب «دبي ماسترز للطيران اللاسلكي»

دبي (الاتحاد)

وجهت اللجنة المنظمة العليا لبطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي الحر أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لرعايته ودعمه للبطولة والتي أسدل عليها الستار بأكاديمية سند بمنطقة الليسيلي بدبي وسط اجراءات احترازية وتباعد اجتماعي لافت.

وقال نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية: «دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للرياضات الجوية بصفة عامة، وللبطولة على وجه الخصوص، كان وراء تحقيق هذه النجاحات الرائعة رغم ظروف جائحة كوفيد- 19 والبروتوكول الصحي المرافق لها».

وأشاد النيادي بجهود أعضاء اللجنة المنظمة العليا وفريق العمل، منوهاً إلى أن النجاحات التي تحققت وسط ظروف الجائحة مصدر فخر واعتزاز بكوادرنا الوطنية التي تحدت الصعاب وكانت على قدر المسؤولية، مشيراً إلى أن البطولة أقيمت تحت شعار «سماء دبي تجمعنا»، موجهاً الشكر إلى جميع وسائل الإعلام التي عكست الوجه الحضاري لدولتنا الغالية ونقلت صورة مشرقة ومضيئة لرياضة الإمارات للعالم أجمع، ووعد بتقديم النسخة المقبلة بكم كبير من المشاركين وبمشاركة أبناء مجلس التعاون والأشقاء العرب.

وأحرز الطيار الإيطالي ميركو سيسينا المركز الأول، ونال الميدالية الذهبية وكأس البطولة بعد منافسة قوية من الأميركي كايل دال الوصيف الذي نال الميدالية الفضية، والفرنسي دانكن موسون صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، وجاء الأميركي ماكسويل في المركز الرابع، وتبعهم الإيطالي لوكا نسكانتي في المركز الخامس.

وعقب الجولة الختامية، قام نصر حمودة النيادي ويوسف حسن الحمادي رئيس اللجنة التنظيمية للرياضات الجوية بدول التعاون، ومحمد يوسف المازمي الأمين العام للجنة التنظيمية، وطارق السعدي مدير البطولة، وعبد الله مراد رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بالبطولة، بالمشاركة في تتويج الأبطال وتم تكريم أكاديمية سند التي احتضنت البطولة وقدمت الدعم اللوجستي للحدث، وإلى ميديا لاند جروب التي تعاونت بنجاح مع الرياضات الجوية طوال الـ 11 عاماً الماضية، وقناة دبي الرياضية التي نقلت الحدث على الهواء مباشرة، وفندق جولدن توليب البرشاء لتعاونه مع اللجنة المنظمة.