بطولة غير متوقعة !

عمرو عبيد (القاهرة)

رغم مرور 121 عاماً على تأسيس النادي الألماني الكبير، بايرن ميونيخ، فإن البداية لم تكن توحي على الإطلاق ببلوغ «البافاري» مكانته العالمية الرائعة حالياً، نظراً لظروف تأسيسه الصعبة، التي جاءت بتمرد 11 لاعباً بقيادة فرانز جون عام 1900، على ناديهم الأصلي، نادي ميونيخ للرياضات البدنية، واتخاذهم قرار تأسيس نادي «إف سي بايرن»، الذي حصل على بعض بطولات المناطق المحلية، نظراً لمرور كرة القدم الألمانية بالكثير من التغيرات والأزمات التاريخية في ذلك القرن، بسبب الحروب العالمية من جانب، وإقامة الكثير من البطولات الكروية المتفرقة في أنحاء ألمانيا من جانب آخر.

الغريب أن «البايرن» حصد لقبه الأول في بطولة الدوري الألماني، بنظامها القديم، عام 1932، بعد 32 عاماً من تأسيسه، لكنه انتظر ما يقارب العدد ذاته من السنين، قبل العودة للعب في تلك البطولة، التي مرت بالكثير من الظروف المعاكسة، حتى تم الاستقرار على صورتها الحديثة عام 1963، لكن «البافاري» لم يكن ضمن المتأهلين إلى أول نسخة من «بوندسليجا»، وهو ما لا يمكن تصوره، خاصة أنه الفريق الأكثر فوزاً بلقبها، لكنه التاريخ الذي لا يعرف الاستقرار أو المنطق أبداً.

في ذلك الوقت، خسر «عملاق ميونيخ» مقعده في الدوري، وانتظر حتى النسخة الثالثة في موسم 1965/1966، ليظهر في «بوندسليجا»، ويحصد المركز الثالث آنذاك، ثم احتاج 3 مواسم أخرى ليعانق المجد ويعود إلى منصة التتويج بعد 37 عاماً من لقبه الأول، لكنه تمكن قبلها من صناعة المعجزة في عام 1967، عندما فاز بلقبه الأوروبي الأول، في كأس أبطال الكؤوس.

«البافاري» استطاع الفوز بكأس ألمانيا في موسم 1965/1966، وهو ما أهله للعب في البطولة القارية، التي سبقه بروسيا دورتموند إلى لقبها في العام السابق، ولم يتوقع أحد على الإطلاق أن يكررها بايرن في الموسم التالي مباشرة، خاصة أن منافسه في المباراة النهائية كان رينجرز الأسكتلندي، الذي فاز غريمه سيلتيك بدوري الأبطال في ذلك الموسم، ومر رينجرز بعقبات أكثر صعوبة لبلوغ النهائي، خاصة أمام دورتموند، حامل اللقب، ثم الإسباني ريال زاراجوزا، لكن بايرن تسلّح بمدربه المتميز، زلاتكو كايكوفسكي، ولاعبيه الأفذاذ، سيب ماير وجيرد مولر وبيكنباور، واستطاع اقتناص اللقب الصعب، بهدف وحيد في الدقيقة 109 من الوقت الإضافي، سجله «الثور» فرانز روث، ليحصد «البافاري» بطولة غير متوقعة على الإطلاق، قبل أن يُحلّق بعدها في سماء الكرة الأوروبية.