5 برامج تضع مشاهدي «ختامي الوثبة» في قلب الحدث

أبوظبي (الاتحاد)

تبدأ قناة ياس غداً تغطيتها الواسعة والشاملة للمهرجان الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة بالوثبة، والذي يقام بالفترة من 1 إلى 10 مارس القادم، وذلك عبر 35 كاميرا وزعت على كامل الميدان، بما يوفر للمشاهد والمتابع رؤية تامة ووافية لكل الأشواط وتفاصيلها، فضلاً عن كاميرات البرامج اليومية الخمسة على مدار اليوم.

وتتضمن التغطية برامج يومية تقدم على مدار الساعة، لتغطية فعاليات السباقات الصباحية والمسائية والأجواء المحيطة بالسباقات ومختلف الفعاليات اليومية، عبر فرق عمل كبيرة وعدد من الكاميرات الحديثة وعربات النقل المخصصة لنقل السباقات أو للبرامج والفقرات. وتبدأ تغطية الختامي من السادسة صباحاً في بث مباشر متصل حتى منتصف الليل، لتتحول القناة بكامل وقتها لتغطية الحدث التراثي الرياضي الكبير.

وبدأت القناة تغطيتها للحدث قبل 3 أيام من انطلاق السباقات ببرنامج عاصمة الميادين، الذي مهد للحدث في 3 سهرات مطولة تناولت بالحوار والتقارير كافة التفاصيل والأبعاد المتعلقة بالمهرجان، بينما تتضمن خريطة برامج التغطية للحدث استوديو التحليل الفني «خط الانطلاقة» الذي يتناول تحليل الأشواط الصباحية.

ويتناول برنامج «كواليس الوثبة»، رسالة يومية، كل ما يتعلق بالسباقات والنتائج وبعض القضايا الفنية التي يشهدها المهرجان.

وفي برنامج «تستاهل الناموس» يلتقي مقدمو البرنامج مع المشاهدين عبر وسائل التواصل المختلفة، من خلال طرح عدد من الأسئلة وتقديم جوائز لمن يجيب عليها، كما يلتقي البرنامج مع عدد من نجوم المجتمع والشعراء.

ويقدم برنامج «عين على الوثبة» في محتواه شكل مجلة تلفزيونية، بما يمثل نقلة نوعية جديدة في مضمونه، حيث تتجول الكاميرا والمذيع في كواليس المهرجان بعرض كل ما يدور خلف كواليس السباق.

ويأتي الدور على برنامج السهرة «عاصمة الميادين» بمشاركة أبرز وأشهر محللي الهجن في الخليج، كما يتضمن البرنامج عدداً من الفقرات المهمة.