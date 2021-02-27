السيتي «قمر 14» في ليلة «بيب 200»

لندن (أ ف ب)

حقق مانشستر سيتي فوزه الرابع عشر على التوالي، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والعشرين في مختلف المسابقات، وتابع تحليقه في الصدارة، بعد تخطيه ضيفه وستهام رابع الترتيب 2-1، أمس، في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين، و«السيتي» الذي لم يخسر منذ 27 مباراة في مختلف المسابقات، أي أقل بمباراة من مشواره عام 2017، مع مدربه الحالي الإسباني جوزيب جوارديولا، رفع رصيده إلى 62 نقطة، بفارق 13 عن كل من مانشستر يونايتد وليستر سيتي اللذين يخوضان مباراتين غاية في الصعوبة مع تشلسي وأرسنال توالياً اليوم.

والفوز على وستهام، نجح لاعبو جوارديولا في إيصال السفينة إلى بر الأمان نحو لقب مرجح في الدوري، ليحقق الإسباني فوزه الـ200 مع السيتي في 273 مباراة، وهو أفضل مسار على مدى تلك الفترة لمدرب في مستوى النخبة الإنجليزي، كما هو الفوز 500 يحققه جوارديولا على مستوى النخبة مع برشلونة الإسباني «179»، بايرن ميونيخ الألماني «121» والسيتي «200».