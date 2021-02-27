«جزائية 9» من «نصيب 7»!

مراد المصري (دبي)

طغت ظاهرة ضربات الجزاء الغزيرة على «الجولة 18» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وذلك ما بين تقدير الطواقم التحكيمية الذي جاء ليمنح الحق لأصحابه من جانب، بجانب أن هناك العديد من الأخطاء الدفاعية التي أدت إلى هذا العدد الكبير من ضربات الجزاء. وحصلت نصف الفرق في الجولة على ضربات الجزاء، بواقع 7 من أصل 14 فريقاً، بمجموع 9 ضربات، سكنت منها 7 مرات الشباك، فيما تم إهدار ضربتي.

حصل الوصل على ضربتي جزاء وترجمهما بنجاح بواسطة قائده فابيو ليما، والظفرة على العدد نفسه، أهدر بيدرو كوندي وسجل ديوب، والجزيرة على واحدة ترجمها علي مبخوت، والشارقة على واحدة أضاعها ويلتون سواريز، فيما ترجم بني ياس الضربة بنجاح بواسطة جواو بيدرو، كما سجل منها ملابا لاتحاد كلباء، ونجح لابا مع العين.

وخلال الموسم تم احتساب 67 ضربة جزاء في المجمل للأندية، ويعتبر الشارقة الأكثر حصولاً على ضربات الجزاء بواقع 10، يليه الظفرة 9 ضربات، ومن بعدهما الوحدة والوصل بواقع 7 ضربات، والعين والجزيرة والفجيرة بست ضربات، وبني ياس 4، وحتا 3، والنصر وشباب الأهلي 2، وعجمان وخورفكان ضربة واحدة لكل منهما. وتتعدد الأسباب في احتساب ضربات الجزاء، من دون التقليل من أهمية تقنية الفيديو، سواء في احتسابها أو حتى إلغاء «الوهمية» منها، لكن يجب أن تضع الأندية تركيزها على محاولة تقليل الأخطاء التي تؤدي إلى احتسابها بما يكلفها التعرض لإهدار النقاط، علماً بأن 5 من أصل 7 فرق نالت ضربات جزاء في هذه الجولة، خرجت بنتيجة إيجابية في نهاية المطاف.