الغساني قائد «الريمونتادا»

منير رحومة (دبي)

منذ انضمامه إلى شباب الأهلي، في يناير الماضي، أثبت يحيى الغساني، أنه صفقة رابحة، ومكسب حقيقي لهجوم «الفرسان»، بفضل الإضافة الكبيرة التي يقدمها، ونجاحه في أن يصبح الورقة الرابحة للمدرب مهدي علي، في أغلب المباريات، والتي قادت الفريق إلى «الريمونتادا» للجولة الثانية على التوالي.

ورغم مشاركته في 553 دقيقة حتى الآن، ودخوله بديلاً في 8 مباريات بالدوري، إلا أن الغساني سجل 4 أهداف، وأصبح يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الفريق، وأصبح له دور فعال في إنقاذ فريقه.

وخلال الجولتين الأخيرتين أمام حتا وخورفكان، سجل «البديل» الناجح لشباب الأهلي، هدفي التعادل أمام «الإعصار»، ومهد الطريق لفوز فريقه، والسيناريو نفسه، أمس الأول، كرر السيناريو أمام «النسور»، عندما سجل هدف التعادل، وساعد فريقه على قلب الطاولة، وتحقيق الفوز الثمين.

ومن اللاعبين الذين خطفوا نجومية البدلاء في هذه الجولة نجد أيضاً جاسم يعقوب لاعب النصر، الذي كان لدخوله الأثر الكبير في انتزاع «العميد» لفوز صعب، في آخر 5 دقائق، بتسجيل الهدف الأول لفريقه، وتمهيد الطريق لحسم النقاط الثلاث، ومواصلة التقدم بثبات في جدول ترتيب الدوري.