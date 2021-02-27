«عربي الجامعات» يناقش تميز النشاط الرياضي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الاتحاد العربي للرياضة الجامعية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، ندوة بعنوان «الإدارة المتميزة للنشاط الرياضي الجامعي الداخلي والخارجي»، عبر تطبيق زووم، بمشاركة 140 من مديري النشاط الرياضي والمشرفين الرياضيين بالجامعات العربية.

وتناول المحور الأول الأساليب الحديثة لتعزيز ممارسة الرياضة داخل الحرم الجامعي، وناقش المحور الثاني الأنشطة الخارجية المحلية، وتفعيل البطولات والمسابقات الرياضية للاتحادات الرياضية الجامعية الوطنية.

وتناول المحور الثالث الأنشطة الخارجية وآلية تفعيل مشاركة الجامعات في الدورات والبطولات العربية والقارية والدولية.