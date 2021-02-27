حارب: الإمارات كسبت التحدي في ظروف استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، عن سعادته بنجاح النسخة الثالثة من الحدث الرياضي العالمي، الذي ضم نخبة الدراجين من مختلف دول العالم يمثلون 30 جنسية، مؤكداً أن الإمارات كسبت التحدي بتنظيم حدث عالمي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، بسبب جائحة «كورونا».

وبارك حارب للقيادة الرشيدة الإنجاز الذي حققه فريق الإمارات بفوزه بالنسخة الثالثة من الطواف الدولي، مثمناً دعمها غير المحدود من أجل إنجاح الحدث الذي أصبح علامة فارقة في تاريخ الدولة ودليلاً واضحاً على أنه لا يزال هناك المزيد والمزيد من دولتنا الحبيبة لتبهر به العالم أجمع.

وقال: ما تحقق من نجاح في النسخة الثالثة، يؤكد مواصلة الإمارات صدارتها في تنظيم أقوى وأهم وأبرز البطولات العالمية، كما يعزز ثقة العالم والاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الذي خصها بتنظيم الحدث الأبرز في بداية كل موسم.

وأشاد حارب بكل منظومة الطواف بداية من المتطوعين وحتى اللجنة المنظمة، مشيراً إلى أن الكل أدى دوره وفق ما هو محدد له، لافتاً إلى أن الخبرات التنظيمية المتراكمة للجنة المنظمة ساهمت كثيراً في دعم الحدث بصورته التي ظهرت طوال الأيام السبعة التي أُقيم خلالها.

وهنأ الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، فريق الإمارات وإداراته على التتويج بلقب النسخة الثالثة من الطواف، مؤكداً أن الفريق نجح في تقديم أداء مذهل بعد أن ظهر جميع الدراجين بمستوى قوي، إلى أن تمكن تادي بوجاتشر من تحقيق الانتصار للفريق.



