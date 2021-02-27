العواني: الفرحة مزدوجة بالانتصار والتنظيم المميز للطواف

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، القيادة الرشيدة بإنجاز فريق الإمارات بفوزه بالنسخة الثالثة من طواف الإمارات، موجهاً الشكر إلى إدارة الفريق والدراجين والفنيين على ما حققوه باسم الوطن، بعد منافسة قوية، نجح الفريق خلالها من تصدر المشهد عقب المرحلة الثالثة، وحافظ على القمة حتى نهاية المراحل السبع، معتبراً أن ما تحقق يجعل الفرحة مزدوجة بنجاح الحدث الأول في السباقات العالمية للدراجات الهوائية هذا العام، وبأن يكون صاحب الأرض هو البطل.

وأشاد العواني بكل الأطقم الإدارية والفنية والفرق الـ20 المشاركة في الطواف، واللجان والشركاء والمتطوعين على العمل الاحترافي الكبير، الذي جاء في قمة النجاح رغم الظروف الصحية، لكن الإمارات كسبت التحدي بامتياز، وبرهنت أنها فرس الرهان في أي تحدٍّ رياضي.

وقال العواني: فخورون للغاية بنجاح النسخة الثالثة من الطواف، والذي غطت مساراته معظم إمارات الدولة ومعالمها الحضارية والتراثية والجغرافية، وممتنون جداً لفريق الإمارات الذي برهن جدارته، وأصبح بين الكبار في العالم في هذه الرياضة، وهو يحقق الإنجاز تلو الإنجاز.

وأضاف: سعداء بالإشادة التي وجدها التنظيم من جميع المشاركين، وسعادتنا أكبر بأن هذا الحدث جاء رائعاً ليعكس الاهتمام والمتابعة الدائمين من «قيادتنا الرشيدة» التي جعلت دولتنا صاحبة الريادة في العديد من المجالات، وهذا فخر لنا ولوطننا، ودافع وحافز للمزيد من النجاح في التحديات المقبلة.



