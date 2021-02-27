اليبهوني: إنجاز الطواف فاتحة خير لموسم حافل بالنجاحات

أبوظبي (الاتحاد)

أهدى مطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للدراجات الهوائية، الإنجاز والفوز بالنسخة الثالثة من طواف الإمارات إلى «القيادة الرشيدة» وإلى شعب الإمارات، مؤكداً أن هذه النجاحات وتكرار الوجود على قمة فرق النخبة في هذه الرياضة، ما كان ليحدث لولا الدعم الكبير والاهتمام المتواصل بهذه الرياضة والفريق على وجه الخصوص، معبراً عن سعادته التي تفوق حد الوصف، وطاقم الفريق من إداريين وفنيين ودراجين، بما تحقق اليوم، خاصة أنه جاء على أرض الإمارات.

وقال اليبهوني: قلت من قبل إن أعضاء الفريق بعد انتهاء المعسكر الداخلي الذي استمر 3 أسابيع تحضيراً لهذا الطواف، تعاهدوا على كسب التحدي على أرضهم والفوز باللقب، وهذا لم يحدث بالمصادفة، بل ثمرة الدعم، وللعمل الاستراتيجي الذي يمثل نهجاً للفريق منذ تكوينه، وهو اختيار الأفضل من بين الدراجين والاستمرار في عملية البناء دون إخلال بالمنافسة.

وأضاف: الهدف بالتأكيد كان الفوز بأول طواف هذا العام، وبعد هذا الإنجاز الذي جاء بعد تصدر تادي بوجاتشر في المرحلة الثالثة، أكدنا أننا سنعمل للحفاظ على صدارة الترتيب العام حتى النهاية، وهو ما تحقق، وهذا مجرد بداية لموسم بخوض التحديات والفوز بها في الاستحقاقات العالمية المقبلة للفريق.

وثمن اليبهوني الدعم الكبير لكل الرعاة والشركاء، وشكر مجلس أبوظبي الرياضي على هذا التنظيم، الذي حصد الإعجاب، وأكد قدرة الدولة على التنظيم المبهر في كل الظروف والأوقات.



