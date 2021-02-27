خالد بن محمد بن زايد يحيّي الدراجين في المرحلة الأخيرة للطواف

أبوظبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من المرحلة السابعة والأخيرة من طواف الإمارات 2021، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي أُقيم على 7 مراحل، لمسافة 1045 كلم، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً محترفاً، واختتمت منافساته، اليوم «السبت»، بمنطقة كاسر الأمواج بالعاصمة أبوظبي.

وحيا سموه كوكبة الدراجين المشاركين في الطواف عند مرورهم بقصر الحصن، أحد المعالم الرئيسية في أبوظبي التي مر بها الطواف في المرحلة السابعة والأخيرة.

وتوج السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات، بطلاً للنسخة الثالثة من طواف الإمارات 2021، لينتزع فوزاً غالياً في إنجاز جديد للفريق الذي توج العام الماضي بلقب طواف فرنسا العريق.

وحصد بوجاتشر اللقب، بعدما أنهى مراحل الطواف السبع في صدارة الترتيب العام بزمن قدره 24 ساعة و29 ثانية، بفارق 35 ثانية عن البريطاني آدم ياتس دراج فريق إينيوس، الذي أنهى الطواف ثانياً، وجاء ثالثاً البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب.

وانطلقت مرحلة «جزيرة ياس» من «ياس مول» واتجه الدراجون نحو وسط مدينة أبوظبي عبر منطقة الراحة، مروراً بعددٍ من أبرز المعالم السياحية للعاصمة أبوظبي، حيث اتجه الطواف إلى جامع الشيخ زايد الكبير، ومدينة خليفة، متجهاً شمالاً إلى ميناء خليفة ومرسى ياس، تلاها جزيرة السعديات، مروراً بمتحف اللوفر بأبوظبي، وصولاً إلى قصر الحصن وكورنيش أبوظبي ومنطقة كاسر الأمواج التي شهدت خط النهاية.

ونجح الأسترالي إيوان كاليب دراج فريق لوتو سودال في حسم لقب المرحلة الأخيرة، بعدما قطع مسافة السباق البالغة 147 كلم في زمن قدره 3 ساعات و18 دقيقة و29 ثانية، بينما حل ثانياً الأيرلندي سام بينيت دراج فريق كويك ستيب، وثالثاً جاء الألماني فيل باوهاوس دراج البحرين فيكتوريوس.

حضر مراسم التتويج معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب ياسر سعيد المزروعي ممثل «أدنوك»، وعمر محمد الشامسي ممثل «اتصالات»، ومحمد القاسم ممثل «نخيل»، والكابتن طيار السيد هاشم الهاشمي ممثل «طيران أبوظبي».

وبختام الطواف، حصد بوجاتشر القميص الأحمر برعاية «أدنوك»، بينما انتزع الهولندي ديفيد ديكر دراج جامبو فيزما القميص الأخضر برعاية «اتصالات» المخصص للمتصدر بالنقاط، فيما نال بوجاتشر القميص الأبيض برعاية «نخيل» لأفضل دراج شاب، والفرنسي توني جالوبين القميص الأسود لمرحلة السرعة المتوسطة برعاية «طيران أبوظبي».

وعلى صعيد الفرق، نجح فريق الإمارات للمحترفين في حسم الصدارة لصالحه، بعدما حل في المركز الأول، بإجمالي زمن قدره 72 ساعة و7 دقائق و44 ثانية، وبفارق 5 دقائق و10 ثوانٍ عن فريق كويك ستيب البلجيكي الذي حلّ ثانياً، فيما جاء فريق جامبو فيزما الهولندي في المركز الثالث.

من جهته، أعرب بوجاتشر عن سعادته بالفوز بلقب طواف الإمارات، مؤكداً أن الفوز يحسب للفريق ككل، خاصة أنه جاء في موطن الفريق الذي يسعى لاستكمال مسيرته الناجحة في المستقبل.

وقال في تصريحاته، عقب التتويج: «نعم لقد حققنا اللقب، فخورون بهذا الانتصار الكبير كفريق، لاسيما أننا كنا نسعى للتتويج باللقب في الإمارات، وهو ما تحقق بالفعل، بفضل العمل الجماعي والتخطيط الجيد من جميع أعضاء الفريق».

وأضاف: «أشكر جماهير الإمارات وكل عشاق رياضة الدراجات الذين قدموا لنا دعماً كبيراً منذ حضورنا خلال المعسكر التحضيري للطواف، ونتمنى أن نستمر على النهج القوي نفسه لتحقيق المزيد من الإنجازات».

وأشار إلى أن الفوز بلقب طواف الإمارات ومن قبل طواف فرنسا الدولي بمثابة الحلم الذي تحقق، رغم أنه لم يكن يتخيل أنه سيحقق ذلك في فترة وجيزة، مشدداً على أن طواف الإمارات شهد مراحل صعبة للغاية، وحرص على التركيز رغم تصدره الطواف عقب نهاية المرحلة الثالثة، ومحاولة بذل أقصى جهد حتى المرحلة الأخيرة.

وأكد الروح الرياضية التي جاءت على منافسات الطواف خاصة في المرحلة الأخيرة التي شهدت حادثاً أدى لسقوط عدد من الدراجين، وقال: «عندما وقع الحادث، قللنا السرعة لانتظار عودة الدراجين الذين سقطوا لأن هذا هو روح اللعب النظيف والعادل في رياضة الدراجات».



