مانشستر سيتي يحطم الأرقام بـ «المتتالية 20»

لندن (د ب أ)

واصل مانشستر سيتي انطلاقته الرائعة، في رحلة استعادة اللقب بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتزع فوزاً ثميناً 2 - 1 على وستهام اليوم «السبت»، في افتتاح «المرحلة 26» من المسابقة، ومدد مانشستر سيتي رقمه القياسي في عدد الانتصارات التي يحققها بمختلف البطولات رافعاً رصيده إلى 20 انتصاراً متتالياً، وهو رقم قياسي أيضاً لفرق الدوري الإنجليزي.

وعزز الفريق صدارته لجدول الدوري الإنجليزي برفع رصيده إلى 62 نقطة، وتجمد رصيد وستهام عند 45 نقطة في المركز الرابع.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث بادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق المدافع البرتغالي روبن دياز في الدقيقة 30، وتعادل ميكايل أنطونيو مهاجم وستهام للضيوف بهدف في الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني، انتزع المدافع جون ستونز الفوز لمانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 68.

وواصل مانشستر سيتي مسيرته الرائعة في الموسم الحالي، وحافظ على سجله خالياً من الهزائم في آخر 27 مباراة، علماً بأن انتصاره «اليوم» هو الـ24 له في هذه المباريات مقابل ثلاثة تعادلات.

ولم يخسر مانشستر سيتي أي مباراة منذ أن سقط أمام مضيفه توتنهام صفر- 2 في 21 نوفمبر الماضي، ليكون الفريق حافظ على سجله خالياً من الهزائم في مختلف البطولات على مدار 98 يوماً.

وأصبح الفريق على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم قياسي آخر له يتعلق بعدد المباريات المتتالية التي حافظ فيها على سجله خالياً من الهزائم، حيث حافظ الفريق على سجله خالياً من الهزائم في 28 مباراة متتالية، خلال الفترة من 27 أبريل إلى الثالث من ديسمبر 2017 تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا أيضاً، وحقق مانشستر سيتي اليوم انتصاره رقم 20 على التوالي في مختلف البطولات.



