«جوال» يحلق بلقب حاكم الشارقة لخيول الإنتاج المحلي

الشارقة (الاتحاد)

توج الجواد «تاجر» لصاحب السمو رئيس الدولة، بطلاً للشوط الرابع، ضمن فعاليات مهرجان كأس حاكم الشارقة للخيول، والذي أقيم اليوم «السبت»، على مضمار نادي الشارقة للفروسية والسباق، الذي تألف من 6 أشواط برعاية شركة لونجين.

وأسرج البطل «تاجر» المدرب إيريك ليمارتنيل، وقاده للفوز الفارس فابريس فيرون الذي حقق ثنائية في الحفل.

وبجدارة واستحقاق، حلق الجواد «جوال» للوثبة للسباقات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة جيم كرولي بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة لخيول الإنتاج المحلي.

وأقيم السباق الرئيسي في الشوط الخامس لمسافة 1700 متر، وبلغت قيمة جوائزه 250 ألف درهم.

وحقق الجواد السريع «شوال» الثنائية لخيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف ماجد الجهوري، وقاد البطل الفارس العماني عبد العزيز البلوشي في الشوط الأول لمسافة 1200 متر.

وسجل «مقادير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، فوزاً حاسماً على منافسيه في الشوط السادس والختامي للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر.

ومنحت الفرس «آنا بيلا» لإسطبلات ليوا، المدرب السوداني عبد الخير آدم، فوزه الأول في الدولة، حين تفوقت على منافسيها ببراعة في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر.

وانتزع الجواد «طاير» لخالد خليفة النابودة، ببراعة لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر.

وشهد السباق وتوج الفائزين الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وباتريك عون المدير الإقليمي للونجين.

وهنأ الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الفوز بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيداً بقوة السباق لخيول الإنتاج المحلي، الذي جاء ناجحاً بكل المقاييس.