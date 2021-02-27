«العامري» ينتزع لقب ختام مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

محمد حسن (دبي)

فرضت إسطبلات «أف 3» سيطرتها على فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بنسخته الثالثة عشرة، بعدما أحرزت لقب السباق الرئيسي لمسافة 120 كلم، الذي أقيم في ختام المهرجان بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وشهد مشاركة 139 فارساً وفارسة.

وتوج باللقب الفارس عبد الله علي العامري على صهوة الفرس «أميرة»، لتكمل إسطبلات «أف 3» ثلاثية نادرة من جملة 4 سباقات يتضمنها المهرجان، تشمل سباقاً واحداً للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي.

وشهد السباق وتوج الفائزين اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، والدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العالم للاتحاد، ومحمد العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وراشد المكتوم مدير دعم مبيعات طيران الإمارات، الراعي الاستراتيجي للمهرجان.

وقطع بطل السباق المسافة الكلية بزمن وقدره 4:04:54 ساعات، متفوقاً بفارق أقل من ثانية عن الوصيف سهيل علي راشد الغيلاني على صهوة «بيلان» لإسطبلات «أم 7»، فيما حل ثالثاً الفارس حمدان أحمد محمد المري على صهوة «شومان» بزمن وقدره 4:05:43 ساعات.

وتميز السباق بالسرعة والتنافس الشرس منذ انطلاقته، ورغم تقارب المسافات بين فرسان الصدارة، إلا أن فرسان إسطبلات «أم 7» كانوا في المقدمة معظم فترات السباق، وشغلوا المراكز الثلاثة الأولى في المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة، لتشتعل المنافسة بين فرسان «أف 3» و«أم 7»، لكن الفارس الصاعد بقوة عبد الله العامري استفاد من مخزون الطاقة والقوة لدى الفرس «أميرة»، وتخطى الجميع ليصل إلى خط النهاية أولاً، على الرغم من المطاردة الشرسة من الوصيف الغيلاني.