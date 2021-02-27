كايل وميركو يتصدران «دبي ماسترز للطيران اللاسلكي»

دبي (الاتحاد)

تصدر الأميركي كايل دال فئة الطيران الحر في اليوم الأول لبطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي الحر، المقامة حالياً بمنطقة الليسيلي في دبي، بعد منافسة شرسة من منافسه الفرنسي دانكن موسون، فيما حل ثالثاً نك ماكسويل، وتبعه في المركز الرابع ميركو سيسنا، ثم أرون وولف خامساً، ولوكا بسكانتي سادساً، وجاء عبدالله الريس نجم منتخبنا الوطني سابعاً وزميله تامر عوض الشامسي ثامناً، وايتان تاسعاً، وجابر الشامسي عاشراً، وجاسم الكتبي في المركز الحادي عشر.

وانفرد الإيطالي ميركو كوسيسنا بصدارة فئة الاستعراض المصاحبة للموسيقا، وجاء الأميركي كايل دال ثانياً، ثم الفرنسي دانكن موسون ثالثاً، ثم نك ماكسويل رابعاً، ثم لوكا بسكانتي خامساً، وارن وولف سادساً، وعبدالله الريس سابعاً، وايتان ثامناً، وتامر الشامسي تاسعاً، وجاسم الكتبي عاشراً، وجابر الشامسي الأخير.

وأثنى طارق السعدي مدير البطولة، على الالتزام التام للمشاركين بالبروتوكول الصحي والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مما أسهم في توفير الأمن والسلامة لهم وللمنظمين، وقال: البطولة ناجحة بكل المقاييس من خلال قوة المشاركين، حيث اتسمت النسخة بالقوة لتقارب المستوى بين المتسابقين، فضلاً عن قوة فريق العمل الذي تفوق على نفسه وقدم دعماً لوجستياً كبيراً للمشاركين مما سهل من مهمتهم.



