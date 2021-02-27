اليافعي بطل تحدي «الفورمولا 4» بالتفوق الكامل



أبوظبي (الاتحاد)

أحرز سالم اليافعي لقب جولة زوارق الفورمولا 4 التي حفلت بالإثارة والندية، وأقيمت على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وذلك بعد تفوقه في كل مراحل السباق، حيث حل في المركز الأول خلال السباقين الأول والختامي، وحافظ على صدارته وتقدمه طيلة مراحل السباق لينهي 40 دورة في مجموع السباقين، وحل ثانياً أحمد سالم الرميثي وثالثاً محمد الحمادي، حيث شارك في المجموع 8 زوارق، جميعها بقيادة أبطال إماراتيين.

وأقيمت الجولة تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وكانت المنافسة قد بدأت صباحاً مع منافسات التجارب الحرة وسباقات الزمن الأفضل، قبل الانتقال في المساء لإقامة السباقات الرئيسية للجولة، التي شهدت انقلاب زورقين عبر المنافسة وذلك بسبب هبوب رياح قوية في بعض مسارات السباق، وهو ما رفع من عزيمة المتسابقين لتقديم الأفضل والوصول للمستوى المهاري الأعلى.

الجدير بالذكر أن السباق قد أقيم بدون جمهور، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة عبر التباعد الاجتماعي في موقع السباق وأيضاً ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر.

من جهته، توجه سالم الرميثي مدير عام النادي، بالتهنئة إلى الفائزين في السباق وكل المتسابقين الذين قدموا لوحة النجاح في سباق الفورمولا4، مشدداً على أن هذا الجيل سيكون له حضور وتأثير كبير على استمرار التفوق والسيادة البحرية لأبطال الإمارات لاحقاً على الساحة العالمية، وأن هذه البطولة جاءت لتغطي مرحلة هامة من مراحل التعليم والتطور لدى المتسابقين الإماراتيين، وقال: وضعنا هذه البطولة لتكون مرحلة وصل بين سباقات الفورمولا العالمية والسباقات المحلية لاكتشاف المواهب البحرية مبكراً، وبالتالي العمل على صقل المهارة وتبينها لاحقاً.



