الشارقة وشباب الأهلي يجددان اللقاء في نهائي دوري السلة

علي معالي (دبي)

يجدد الشارقة وشباب الأهلي اللقاء على لقب دوري رجال السلة، للموسم الثاني على التوالي، حيث يلتقيان مساء غد الأحد، في ذهاب الدور النهائي للمسابقة، على صالة الملك، وهو لقاء يطمح خلاله الفريقان إلى حصد انتصار يقرب صاحبه من اللقب، قبل لقاء الإياب يوم 6 مارس الجاري على صالة شباب الأهلي.

ويقضى نظام البطولة، بأن تقام في أدوارها النهائية، بنظام «بست أوف 3» من مواجهتي ذهاب وإياب، مع اللجوء إلى مواجهة ثالثة فاصلة في حال تعادل الفريقين بعدد مرات الفوز، لينجح الشارقة «حامل اللقب»، وشباب الأهلي «الوصيف»، في بلوغ النهائي للعام الثاني على التوالي، عقب مسيرة مشرفة للفريقين خلال الأدوار التأهيلية، متبوعةً بعبور ثمن النهائي، وحجز مقعديهما في النهائي بتخطي عقبة المربع الذهبي، الذي جاء للشارقة بفوزه على جاره البطائح في لقائي الذهاب والإياب «100-78» و«79-63» على التوالي، وشباب الأهلي على النصر ذهاباً «73-54» وإياباً «92-79».

من ناحية أخرى انتزع الوصل المركز الخامس في الترتيب العام، وذلك قبل جولة على ختام الدور التكميلي للفرق التي لم يكتب لها عبور الدور ربع النهائي، حيث فاز الإمبراطور على الظفرة «103-89»، فيما فاز بني ياس على الوحدة «96-79».

وبنتائج الدور التكميلي الخاص بالمراكز من الخامس وحتى الثامن، اعتلى الوصل جدول الترتيب برصيد أربعة نقاط من انتصارين متتالين، بفارق نقطة عن الظفرة وبني ياس، فيما تجرع الوحدة خسارته الثانية التي أفقدته حظوظه في المنافسة على مركز أفضل من السابع أو الثامن، خصوصاً مع بقاء جولة وحيدة من نهاية هذا الدور الخميس المقبل على صالة نادي الوصل، حيث يلعب الوحدة مع الظفرة في الخامسة عصراً، وفي السابعة والنصف مساءً يلتقي الوصل مع بني ياس.

وفي مباراة وحيدة لتحديد المركزين التاسع والعاشر، فاز الجزيرة على ضيفه العين بواقع «76-56».



