«الجولة 13» تدخل بدوري اليد مرحلة التقلبات

رضا سليم (دبي)

دخل دوري أقوياء اليد في مرحلة تقلبات جدول الترتيب مع تغيير النتائج من جولة لأخرى، حيث شهدت الجولة الـ13 من المسابقة انتصارات ساهمت في تغيير مراكز الفرق، حيث فاز فريق النصر على مليحة 30-27 علي صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ليتغير مركز النصر في جدول الترتيب من السادس إلى الخامس برصيد 25 نقطة، فيما حافظ مليحة على تواجده في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

في الوقت الذي حول العين خسارته في الشوط الأول أمام الوحدة 18-20، إلى فوز في الشوط الثاني 41-32، على صالة «البنفسج» ليرفع الزعيم العيناوي رصيده إلى 27 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الجزيرة، وفي حالة فوزه ستغير ترتيب من الثالث إلى الثاني، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.

وفي صراع الهروب من المراكز المتأخرة تعادل فريقا دبا الحصن والظفرة 30-30، بصالة الحصن، وهو التعادل التي الذي قفز بفريق دبا الحصن للمركز السابع مؤقتاً وهرب الظفرة من المركز العاشر قبل الأخير إلى المركز التاسع برصيد 15 نقطة متفوقاً عن الوحدة بفارق الأهداف.