«محزمي» يخطف ديربي العين.. و«تيسير» بطل «المسعودي»

العين (الاتحاد)

تألق المهر «تيسير» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصورة لافتة، حين تفوق على منافسيه بفارق 4 أطوال في سباق المسعودي، والذي أقيم ضمن فعاليات سباق العين العاشر للخيول الذي تألف من 7 أشواط.

وقدم تيسير، المنحدر من نسل «مهب»، عرضاً رائعاً في الانقضاض من الصفوف الخلفية، ليسجل فوزه السهل ويقطع مسافة السباق البالغة 1400 متر في 1:37:09 دقيقة، وجاء ثانياً «فخر» للخيال السلطانية العمانية.

واكتسح الجواد «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، منافسيه بفارق 8 أطوال في الشوط السابع على لقب سباق رماح، وسجله البطل «بوك ريفيو»، والبالغ 3:32:90 دقيقة، وهو الأول في هذه المسافة الجديدة البالغة 3200 متر للخيول المهجنة الأصيلة، وسيظل مسجلاً باسمه حتى يتم تحطيمه.

وبرعت المهرة «أوديسي» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، في إظهار مهاراتها في مشاركتها الثالثة بالفوز اللافت بسباق الصاروج لمسافة 1400 متر.

وتفوقت ابنة «فاليانت بوي» بفارق 1.25 طول عن وصيفها ورفيق إسطبلها «اورتاجون»، ومسجلة زمناً وقدره 1:40:24 دقيقة.

وسجلت خيول خالد خليفة النابودة، ثنائية، عبر «أيه أف محزمي» الذي اقتنص لقب سباق ديربي العين لمسافة 1800 متر بفارق 1.25 طول عن «رحماني» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

وتلاه الفوز الثاني والذي سجله «ياهوي» في الشوط الأول لمسافة 1800 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجل البطل 2:03:70 دقيقة، وجاء ثانياً «إنذار» لخليفة النيادي.

وحطم الجواد «كيرليس ديل روك» للرحماني للسباقات، الزمن القياسي لمسافة 1800 متر في سباق زاخر، مسجلاً 2:16:64 دقيقة، ومتفوقاً بسهولة، وبفارق 15 طول عن وصيفه «أونلي سموك» لإسطبلات العجبان.

وفاجأ «براري» لخلفان حمد القبيسي، منافسيه بأداء استثنائي في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب سباق الجيمي، متفوقاً بفارق 2.5 طول عن «فتون» لرئيس الدولة، ومسجلاً 1:51:39 دقيقة.