الإمارات والحبتور يواجهان أبوظبي وغنتوت في كأس البولو

دبي (الاتحاد)

تأهل فريقا الإمارات والحبتور للدور قبل النهائي في بطولة كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو، المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية بعد فوزهما على بنجاش والذئاب، ليتجدد أملهما للتأهل إلى المباراة النهائية، حيث يلتقي الإمارات مع أبوظبي والحبتور مع غنتوت يوم الثلاثاء ليتأهل الفائزان للمباراة النهائية للبطولة، فيما يلتقي ذئاب دبي كافو مع ايفزا مهرة وبنجاش مع زيدان يوم الأربعاء ضمن مراكز الترضية.

كان فريق الحبتور قد حقق فوزاً صعباً على ذئاب دبي كافو بنتيجة 7 / 6، بعد مباراة متكافئة رغم تقدم الحبتور طوال الأشواط الأربعة حيث أنهى الشوط الأول 2-1، والشوط الثاني 5-3 والثالث 6-5، وتعادل الفريقان في الشوط الرابع 6-6، إلا أن فاكوندو سولا نجم وهداف الفريق (4 أهداف) رجح كفة فريقه الحبتور بخطف الهدف القاتل من ضربة جزاء في الشوط الخامس والأخير.

وجاءت المباراة الثانية لصالح فريق الإمارات بفوزه على بنجاش 12-9، في مباراة تقدم فيها الإمارات من البداية منهياً الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما، حيث بادر توماس بانيللو هداف الفريق الذي عاد لمستواه المعروف معدل 6 أهداف، ثم أدرك بوتوبسكي التعادل لفريق بنجاش، وفي الشوط الثاني كثف الإمارات هجومه بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ونجح في زيادة الفارق مع نهاية الشوط بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفي الشوط الثالث إضاف كل فريق هدفين.

وفي الشوط الرابع قلص فريق بنجاش الفارق إلى هدفين فقط 9-7، ومع بداية الشوط الخامس أحرز بنجاش هدفه الثامن ورد توماس بانيللو بهدفين للإمارات ويحسمها 12-9.



