روسيا تخطف أضواء اليوم الأخير لـ«دولية فزاع للقوس والسهم»

دبي (الاتحاد)

خطفت روسيا أضواء اليوم الأخير لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم لأصحاب الهمم، والتي أختمت بنادي دبي لأصحاب الهمم، حيث حلق المنتخب الروسي بذهبيتي نهائي الفردي بحصوله على المركز الأول في مسابقة القوس الأولمبي المفتوح رجال عن طريق أنطون، فيما ذهبت الفضية للأوكراني نيكولا، بينما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب الفرنسي جيوم.

وكرر المنتخب الروسي المشهد نفسه في مسابقة القوس المركب مفتوح سيدات، عن طريق اللاعبة ستبانيدا، تلتها في المركز الثاني باليان من الهند، بينما حلت التركية يورول ماز ثالثة.

وفي مسابقة القوس الأولمبي المفتوح سيدات حصدت التركية سيجول المركز الأول، ثم الإيرانية زهرة نعمتي بينما جاءت التركية ايروغلو ثالثة.

وفي مسابقة القوس المركب مفتوح رجال كانت الميدالية الذهبية من نصيب الهندي كومار تلاه مواطنه سوامى، بينما حل ثالثاً السلوفاكي بابليك، ليتم تتويج أبطال نسخة دبي افتراضياً بعد تطبيق أعلى المعايير الاحترازية.

ونجحت 7 دول من أصل 11 في الفوز بـ 22 ميدالية ملونة، خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي، بعد أن اعتلت تركيا صدارة الترتيب العام برصيد 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، تلتها في المركز الثاني روسيا برصيد 3 ذهبيات وفضية، بينما كان المركز الثالث من نصيب الهند بذهبيتين و3 فضيات محققة صدارة الدول الآسيوية، فيما حلت أوكرانيا رابعة بفضية وبرونزية وإيران خامساً بفضية واحدة وفرنسا سادساً ببرونزيتين وسلوفاكيا في المركز السابع ببرونزية واحدة.

وأقيمت على هامش البطولة دورة برنامج إدارة النتائج للقوس والسهم بمشاركة 8 مشاركين، والتي حظيت بحضور 3 من أصحاب الهمم من نادي دبي هم محمد الجلاف وفاطمة سعيد ومنى حسن محمد.

من جانبه، وصف محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية البطولة بالمهمة، مؤكداً أن اللجنة البارالمبية الدولية ثمنت الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة المنظمة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، والتي أسهمت في الوصول بالحدث إلى النجاح الذي ينشده الجميع، رغم كل الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

ووجه ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على كلمات سموه المحفزة قبل انطلاق بطولات فزاع، والتي كانت أكبر دافع للجميع لتقديم بطولتين متميزتين بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة من 80 دولة عكستا الوجه المشرق للإمارات ودبي وإلى مجلس دبي الرياضي والرعاة، وإعلامنا الوفي الذي نقل الأحداث إلى العالم والمتطوعين وكل فرق العمل.



