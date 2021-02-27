الروسي فلاديمير يحلق بكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

حلق الفارس الروسي فلاديمير توغانوف على صهوة بالجواد «سسبنس فلوريفال» بكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، وهي المرة الأولى التي يظفر فيها باللقب، حيث حقق الفوز خلال جولتين مؤهلتين لمنافسة الكأس، ليتوج عن جدارة بأرفع البطولات الدولية في الموسم «تصنيف ثلاث نجوم».

وأقيمت البطولة في نسختها العاشرة، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ونظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبمساندة ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، شركة لونجين، أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، نادي أبوظبي للفروسية وإسطبلات الشراع، وجرت فعاليات منافساتها على مدى 4 أيام، واشتملت على 6 منافسات دولية من فئة الثلاث نجوم، وبلغ إجمالي جوائزها 219.500 يورو، تنافس عليها 85 فارساً وفارسة من 16 دولة حول العالم، بصحبتهم 163 خيلاً، وبطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، ومنافسات دولية للفرسان الأشبال والناشئين.

شهد منافسة الختام وتوّج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وكيم إيلوت مدير نادي أبوظبي للفروسية.

وجاءت منافسة الكأس برعاية لونجين، بمواصفات الجولتين، وصمم مسارهما بحواجز تراوح ارتفاعها بين (150 ـ 160) سم، وجوائزها (95) ألف يورو، بمشاركة 29 فارساً وفارسة من 11 دولة، وعبر 7 فرسان إلى الجولة الثانية بأداء خال من نقاط الجزاء، بينهم 3 من فرسان الإمارات، هم الفارس محمد الكميتي، والفارس حمد الكربي «الأب» والفارس الشاب علي حمد الكربي «الابن»، وهي مشاركته الثانية في منافسة الكأس.

واشتد التنافس بالجولة الثانية مع مشاركة الفارس السوري عمرو حمشو بالجواد «فاغابون دو فورتس» (م 3)، وتسجيله زمناً بلغ (49.72) ثانية، وحاز به المركز الثالث أيضاً، ثم جاءت الفارسة البريطانية جورجيا تيم على صهوة الجواد «زد سفن آسكوت» (م 4)، لتسجل زمناً بلغ (49.33) ثانية، فنالت المركز الثاني، وقدم الفارس الروسي فلاديمير بالجواد «سسبنس فلوريفال» (م 6)، الاستعراض الأفضل، وأكمل مهمته في خلال (46.60) ثانية.

وفي المنافسات من فئة الثلاث نجوم انتزع الفارس محمد حمد الكربي، على صهوة الفرس «شانتال»، كأس الجائزة الكبرى المصغّرة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، وأكمل الفارس الكربي التمايز في زمن بلغ (36.24) ثانية ونال به الصدارة.

ونال الفارس الأردني حمزة الكسواني والفرس «هابينس» المركز الأول في المنافسة التي أقيمت من مرحلتين خاصة، من فئة الثلاث نجوم، وحصد الفارس عبد الله الكربي والجواد «كوراندو 11» المركز الأول في المنافسة الدولية الثانية للفرسان الناشئين (الجونيورز)، وحل ثانياً الفارس عيسى عمران العويس والجواد «تايتنغر دو ألتوب»، وثالثاً جاء الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي مع الفرس «كورال بيتش زد».

وتوّج الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي مع الفرس «كورال بيتش» بالمركز الأول، في المنافسة الأولى للناشئين (الجونيورز)، وحل الفارس محمد حمد الكربي والجواد «دمفيس» ثانياً، والفارس عبد الله محمد المازمي بالمركز الثالث.

وأكد الفارس الروسي جدارته بالفوز للمرة الثانية مع جواده «تولوم»، عندما فاز بالمركز الأول للمنافسة التأهيلية الثانية للجائزة الكبرى من فئة الثلاث نجوم، ونال الفارس عبد الله حميد مع «شا شا شا» المركز الثاني، وذهب المركز الثالث إلى الفارس الأيرلندي تريفور برين والفرس «جيرمان دبليو».

ونال الجواد «إفن فلو اتش بي آر» (7 سنوات)، بقيادة الفارسة الدنماركية تينا لوند لقب بطولة الخيول الصغيرة من فئة النجمة الواحدة.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي: إن الكأس أرفع بطولات الموسم، وأغلاها على قلوب الجميع، وأكثرها جاذبية لمشاركة نخبة الفرسان في العالم، وشاءت جائحة كورونا أن تنطلق هذا العام للمرة الأولى بتصنيف ثلاث نجوم، وهي التي اعتاد العالم على تقديمها له بطولة رفيعة من فئة الخمس نجوم طوال تسع دورات سابقة، والحرص على استمرارها على الرغم من الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها العالم اليوم، يؤكد طموح الإمارات ورغبتها في استمرارية البطولة مع إجراءات احترازية كاملة لسلامة الجميع، ولمواصلة التحدي والنشاط في ميادين الفروسية.

وأضاف: فوز الفارس الروسي توغانوف بكأس البطولة يدل على المشاركة الدولية من مختلف دول العالم، ويسعدنا مشاركة هذا العدد الكبير من الفرسان والخيول فيها، والتنافس على جوائزها التي تعد أعلى جوائز بطولات الموسم الحالي.

وتابع: فروسية الإمارات بخير، بفضل الجهود والدعم الكبير، وغير المحدود الذي يجني ثمرته الفرسان والفروسية عموماً من القيادة الرشيدة، مع العلم أننا نتحدث عن أكثر من 80 منافسة دولية ومحلية في موسم القفز، و50 حدثاً في سباقات القدرة والتحمل، وغيرها من أنشطة الفروسية التي تجد الدعم والجوائز الكبيرة من القيادة الرشيدة، وتزخر بها ميادين الفروسية في الإمارات.



