جاسم يعقوب يستعيد الذاكرة بـ «49 لمسة»

معتصم عبدالله (دبي)

استعاد «البديل» جاسم يعقوب لاعب «العميد» ذاكرة الأهداف، بعدما افتتح التسجيل لفريقه أمام ضيفه حتا، في الدقيقة 85 من المباراة التي انتهت بتفوق «النصر» 2-0، ضمن «الجولة 18» لدوري الخليج العربي، وأنهى يعقوب خلال المواجهة أمام «الإعصار» صيام أكثر من 600 يوم عن التسجيل، في كل المسابقات، منذ آخر هدف سجله في مباراة الوصل 4-2 «أبريل 2019»، ضمن «الجولة 19» للدوري موسم 2018- 2019.

ودخل جاسم يعقوب «23 عاماً»، خلال المباراة أمام حتا نادي المئوية الثانية، في دوري الخليج العربي، بعدما حملت المواجهة الرقم 101، في رصيد مشاركاته الإجمالية بالدوري مع «الأزرق»، بمعدل 4948 دقيقة سجل خلالها 8 أهداف.

وبدا من اللافت أن الرصيد الإجمالي لعدد مرات لمس جاسم يعقوب للكرة في الدوري، خلال الموسم الحالي 2020- 2021، وصلت إلى 49 لمسة فقط، ليحتل المركز الـ20 في قائمة فريقه، كأقل اللاعبين لمساً للكرة، والمركز 302 على صعيد الدوري بشكل عام، في القائمة التي يتصدرها عبدالله رمضان لاعب وسط الجزيرة برصيد 1728 لمسة.

ولم تمنع الدقائق القليلة لجاسم يعقوب في الشوط الثاني أمام حتا بجانب «البدلاء الشباب» محمد الجسمي، راشد محمد عمر، إضافة إلى البرازيلي طارق لوكاس، المدرب الأرجنتيني رامون دياز من الإشادة بدور العناصر الشابة البديلة، حيث قال: «مستوى اللاعبين الشباب أبرز مكاسب المباراة أمام حتا، بعدما استطاعوا الظهور بشكل جيد، ليكونوا عامل دعم إضافي للفريق».