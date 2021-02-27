راموس يقترب من التجديد لـ «الملكي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن انفراجة تحدث قريباً، فيما يتعلق بموقف النجم الدولي الإسباني سيرجيو راموس، من التجديد لناديه ريال مدريد، إذ كشفت صحيفة «ماركا» أن «ثمة» مفاوضات جرت بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، وسيرجيو راموس قائد الفريق وقلب دفاعه «34 عاماً» بشأن تجديد عقد هذا الأخير، قبل عودته إلى الملاعب، وبعد ابتعاده عن المشاركة في مباريات الفريق بسبب الإصابة، منذ ما يقرب من شهرين. وقالت الصحيفة: إن راموس وافق على ما يبدو على عرض بيريز بالتمديد له لمدة موسمين براتب 10 ملايين يورو، بدلاً من المواسم الثلاثة التي كان يطالب بها، وبدلاً من راتب الـ12 مليون يورو التي كان يتمسك بها اللاعب من قبل، مع خفض راتبه بنسبة 10% مثل باقي زملائه في الفريق، مع وعد بإلغاء هذا التخفيض، في حال انتهاء جائحة فيروس كورونا، وبذلك سيكون الاتجاه الأكبر- والكلام للصحيفة - نحو موافقة اللاعب على عرض بيريز الجديد، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وتأثيرها الشديد على ميزانيات الأندية، ولأن راموس لم يتلق حتى الآن عرضاً أفضل من الأندية التي كان يتردد الحديث عن رغبتها في ضمه إلى صفوفها مثل يوفنتوس وليفربول ومانشستر يونايتد.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان قد ألح لدى بيريز، من أجل ضرورة الاحتفاظ براموس، لحاجة الفريق الشديدة إلى جهوده، كقلب دفاع من طراز عالمي، ولكونه قائداً حقيقياً للفريق.

ويبذل راموس جهداً كبيراً لسرعة التعافي من إصابته بركبته اليسرى، والتي اضطر بسببها إلى الابتعاد عن الملاعب منذ بداية شهر يناير الماضي، لكي يعود لمساعدة فريقه في معركتي «الليجا» و«الشامبيونزليج».



