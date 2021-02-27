جينياك.. «الديك» يعشق المكسيك!

أنور إبراهيم (القاهرة)

جدد الفرنسي أندريه بيير جينياك عقده مع ناديه المكسيكي تيجريس مونتيري، لمدة 3 سنوات جديدة حتى عام 2024، بعدما تألق مع الفريق خلال كأس العالم للأندية، ولعب النهائي أمام بايرن ميونيخ وخسر صفر-1.

واعترف جينياك في تصريحات خاصة لشبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» بحبه الشديد للمكسيك، وسعادته باللعب لتيجريس، الذي انضم إليه عام 2015، قادماً من فرنسا، حيث سبق له اللعب لأندية لوريان وتولوز وأوليمبيك مارسيليا.

ومن وقتها أصبح جينياك عاشقاً لهذا البلد، ومحبوباً لجماهير النادي المكسيكي، بفضل أدائه الرائع وأهدافه الجميلة وإسهامه في فوز فريقه خلال خمس سنوات، بأربع بطولات دوري، و3 بطولات سوبر محلي، وأخيراً الفوز بدوري أبطال مجموعة دول الكونكاكاف، والذي أتاح لفريقه اللعب في كأس العالم.

وكان تيجريس وصل لنهائي دوري أبطال الكونكاكاف 3 مرات من قبل ولكنه خسر فيها جميعاً.

وقالت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»، إنه قبل وصول جينياك إلى المكسيك، لم يكن فريقه فاز بالدوري المحلي إلا 3 مرات فقط، وبالكأس المحلية 3 مرات، على امتداد 55 سنة.

وفي الوقت الذي تساءل فيه البعض عن أسباب قراره بمغادرة أوروبا ووطنه الأم فرنسا إلى المكسيك، والتضحية بعدم اللعب لمنتخب «الديوك»، جاءت الإجابة على لسان جينياك نفسه؛ إذ قال: إنني سعيد وأستمتع بالحياة هنا، وأتألق في بطولة دوري أسجل فيها الكثير من الأهداف، وأحقق فيها أرقاماً قياسية.

ونقلت الشبكة عن البيان الرسمي الذي أصدره تيجريس بشأن تمديد عقد جينياك، أن المد 3 سنوات يعني أن النجم الفرنسي قد يعتزل هناك، إذ أنه يبلغ 38 عاماً عند انتهاء عقده الجديد.



