توخيل: تشيلسي لم يصبح منتجاً نهائياً!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي، بأن فريقه ما زال أمامه الكثير من العمل لإصلاح جوانب الضعف التي تحتاج إلى تطوير وتحسين، من أجل الوصول إلى الصورة الأمثل التي يرجوها، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن فريقه يعتبر خصماً عنيداً، وقادراً على إزعاج الفرق الأخرى، وإن كان اعترف أيضاً بأن «البلوز» لم يصبح بعد منتجاً نهائياً، وما زال ينقصه الكثير من العمل وبذل الجهد لتحقيق ذلك.

وأضاف توخيل في تصريحات للصحفيين قبل مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد غداً «الأحد» على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن «الجولة 26» للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، أنه سعيد بالتطور النسبي لأداء فريقه وبالطاقة والحيوية التي يلعبون بها.

وعن مباراة مانشستر يونايتد، قال توخيل: «اليونايتد» لم يهزم هذا الموسم خارج ملعبه في «البريميرليج»، ويملك لاعبين على أعلى مستوى من الكفاءة، ويتمتعون بمهارات فردية رائعة، ويمكنهم إلحاق الضرر بأي فريق يواجهونه، بفضل سرعتهم في الأداء، وكونهم أقوياء خارج ملعبهم، ولأنهم يدافعون بصورة جيدة جداً، كما يجيدون الهجمات المرتدة السريعة، واللعب بين الخطوط، والفوز عليهم يعتبر تحدياً كبيراً.

وأضاف: لعبت ضدهم أكثر من مباراة، عندما كنت مديراً فنياً لفريق باريس سان جيرمان، وسأحاول الاستفادة من ذلك في مباراة الغد.



