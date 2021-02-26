مليحة بطلاً لدوري «شباب الصالات»

الشارقة (الاتحاد)

تُوج مليحة بطلاً لدوري شباب الصالات، في نسخته الثالثة، برصيد 35 نقطة، بعد تعادله مع جاره المدام 4-4، واتسمت مباراة «مسك الختام» بالندية والإثارة، وكان مليحة أنهى الدور الأول بـ«العلامة الكاملة»، وخسر مباراة واحدة، في الدور الثاني أمام خورفكان، والتعادل مع النصر.

وجرت مراسم تتويج مليحة بأول لقب رسمي للعبة جماعية، في مسيرة النادي الذي تأسس عام 2010، بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس لجنة كرة الصالات، ومحمد سلطان الخاصوني رئيس نادي مليحة، وشهاب العوضي أمين سر عام اللجنة. ونال لاعبو مليحة الميداليات الذهبية وكأس البطولة، وجائزة 30 ألف درهم، ونال النصر صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة الميداليات الفضية و20 ألف درهم.